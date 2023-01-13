في الجول يكشف طلبات سيراميكا كليوباترا من الزمالك لبيع إيبوكا

حدد نادي سيراميكا كليوباترا طلباته من الزمالك من أجل بيع جون إيبوكا مهاجم الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل سيراميكا كليوباترا، فإن النادي طلب مبلغا يفوق 20 مليون جنيه بجانب ضم حمدي علاء بشكل نهائي واستعارة عمرو السيسي.

أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا بدوره قال لـFilGoal.com بأن الصفقة تمت بنسبة 95%. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن تشهد الساعات الحالية تسريع وتيرة المفاوضات لحسم موقف الصفقة بإتمامها أو صرف النظر عنها.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اهتمام من نادي أهلي جدة بضم جون إيبوكا بطلب من بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

المهاجم النيجيري انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي في صفقة كلفت سيراميكا انتقال أحمد أمين "قفة"، وجوزيف أتولي لاعبا الفريق، بجانب مبلغ مالي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 13 مباراة هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولعب إيبوكا إجمالا 78 مباراة بالدوري المصري. سجل فيهم 26 هدفا وصنع 6 آخرين.