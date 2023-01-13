للمرة الثانية.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

حاز ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على جائزة أفضل مدرب عن شهري نوفمبر وديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد أرتيتا للمرة الثانية الموسم الحالي بعدما فاز بها عن أغسطس الماضي.

وتفوق أرتيتا على يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول وإيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد.

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قاد أرتيتا أرسنال للفوز فقط في 4 مباريات الدوري التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وحقق أرسنال 4 فوز أمام تشيلسي ولفرهامبتون ووست هام يونايتد وبرايتون على الترتيب.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

وجاء المرشحين كالآتي: يورجن كلوب (ليفربول) وإيدي هاو (نيوكاسل)، وتوماس فرانك (برينتفورد).

وجاءت أرقام المرشحين الآخرين كالآتي:

يورجن كلوب

قاد كلوب ليفربول للفوز فقط في 4 مباريات الدوري التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وحقق ليفربول 4 فوز أمام توتنام وساوثامبتون وأستون فيلا وليستر سيتي.

إيدي هاو

لم يخسر نيوكاسل تحت قيادة هاو في 4 مباريات الدوري الإنجليزي التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسبمر.

وحقق نيوكاسل 3 فوز أمام ساوثامبتون وتشيلسي وليستر سيتي على الترتيب وتعادل وحيد أمام ليدز يونايتد.

توماس فرانك

لم يخسر برينتفورد تحت قيادة فرانك في 4 مباريات الدوري الإنجليزي التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسبمر.

وحقق بيرنتفورد فوزين أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد وتعادلين أمام توتنام ونوتينجام فورست.

الدوري الإنجليزي أرسنال ميكيل أرتيتا
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