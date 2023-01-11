فابينيو: سنحاول مساعدة جاكبو على التكيف في أسرع وقت ممكن

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 13:46

كتب : FilGoal

كودي جاكبو ومحمد صلاح

أوضح فابينيو لاعب وسط ليفربول أن الفريق يدعم كودي جاكبو منذ انضمامه إلى للفريق من أجل التكيف في أسرع وقت ممكن.

ظهر جاكبو لأول مرة في لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون، بعد أن أكمل إجراءات انتقاله من أيندهوفن قبل أيام قليلة.

وقال فابينيو لموقع ناديه: "عندما وصلت إلى ليفربول، كان من المهم حقًا الطريقة التي عاملني بها الجميع. كان من المهم للغاية تواجد أشخاص مثل روبرتو فيرمينو وألبرتو مورينو في ذلك الوقت".

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وأضاف "لقد ساعداني حقا على الشعور بالراحة، والشعور بأنني في المنزل منذ أول يوم لي هنا. الجميع داخل النادي بدون استثناء، كانوا لطفاء للغاية معي".

وشدد البرازيلي "لن يكون الأمر مختلفًا مع جاكبو. أتمنى أن يشعر بالحب والترحيب، وأن يكون مستعدًا للعب هنا".

وتابع "من المهم حقًا أن يأتي لاعب بتلك الجودة لمساعدة الفريق. نحن نعرف ما هو قادر على القيام به. لقد كان جيدًا حقًا في كأس العالم وفي الدوري الهولندي كان أحد أفضل اللاعبين".

وواصل "الآن أعتقد أنه يريد إظهار ما هو قادر على فعله داخل فريق مثل ليفربول. سنحاول مساعدته على التكيف خلال أسرع وقت ممكن ونأمل أن يكون مفيدًا لنا حقًا لأننا بحاجة إلى لاعب مثله".

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته خلال أعياد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره في السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

جاكبو نشأ في أيندهوفن، وتدرج عبر المراحل السنية المختلفة قبل الظهور مع الفريق الأول في فبراير 2018.

شارك في 159 مباراة مع ناديه الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 55 هدفا.

ولعب جاكبو 14 مباراة مع منتخب بلاده بعدما ظهر لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

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