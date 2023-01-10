مرتجي رئيسا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

ويترأس اللجنة خالد مرتجي أمين الصندوق، والذي سبق أن تولى هذا الملف في مشاركات الأهلي السابقة بكأس العالم.

وفي عضوية اللجنة محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الطبية، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، وأحمد الطوخي ومريان رشاد من إدارة التسويق، وهاني حسام مدير الحجز والرحلات.

وتقرر أن يكون أحمد حسام ممثلًا لشركة الأهلي لكرة القدم باللجنة، وأن تقوم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بدور المنسق العام مع اللجنة المنظمة المحلية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في التاريخ والتي تنطلق أول فبراير في المغرب.

وتأكد خوض الأهلي مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل.

ويتأهل فريقا فلامينجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني مباشرة إلى نصف النهائي والمقرر إقامته يومي 7 و8 فبراير المقبل.

وحال تأهل الأهلي إلى الدور الثاني سيلعب أمام أحد فرق الهلال السعودي والوداد المغربي وسياتل الأمريكي، بينما يتواجه الفريقان المتبقيان في المباراة الأخرى.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في منافسات آخر نسختين من بطولتي كأس العالم للأندية.

وجاءت الفرق المشاركة في البطولة كالآتي:

- الوداد (مستضيف البطولة)

- الأهلي المصري (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

- ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)

- فلامينجو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)

- الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)

- سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)

- أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)