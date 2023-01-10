فرديناند: لو كنت مكان ماجواير لقلت لتين هاج إنه لا يحترمني.. عليه الرحيل

حث ريو فرديناند مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق نظيره الحالي هاري ماجواير بالرحيل عن صفوف الفريق.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث المدافع الإنجليزي عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" قائلا: "لو كنت مكانه لرحلت عن الفريٌ".

وواصل "لوك شو يلعب الآن كقلب دفاع هذا مثل كأنني ألعب في كأس العالم بشكل جيد والكل يشيد بي وفجأة باتريس إيفرا يلعب كقلب دفاع بدلا مني".

وأضاف "كنت لأخنق إيفرا وألكمه في وجهه في التدريبات لأتأكد من عدم مشاركته في المباراة".

وأردف "كنت سأذهب إلى مكتب إريك تين هاج وأقول له إنه لا يحترمني، أعتقد أن ماجواير بقى في يونايتد لأنهم لم يجدوا لاعبا آخر وهو يشارك فقط في مباريات الكؤوس".

المدافع صاحب الـ29 عاما شارك في 13 مباراة فقط خلال الموسم الجاري مع يونايتد جاء أغلبهم كبديل.