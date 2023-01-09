بيان - ريال مدريد: نرفض تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي المؤسفة تجاه زيدان

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا قويًا أبدى فيه أسفه لتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجاه زين الدين زيدان.

وكان لو جرا قد أطلق تصريحات رآها البعض مشينة تجاه القائد الأسبق لمنتخب فرنسا، عقب تجديد عقد ديديه ديشامب كمدير فني للديوك.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

يأسف ريال مدريد للتصريحات غير الموفقة الصادرة من نويل لو جرا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن زين الدين زيدان أحد أكبر أساطير الرياضة العالمية.

هذه الكلمات بمثابة تقليل من احترام أحد الرموز الأكثر شعبية في عالم كرة القدم. نادينا ينتظر تصحيحًا فوريًا.

زين الدين زيدان هو بطل عالم وأوروبا بقميص منتخب بلاده بين العديد من الألقاب الأخرى في مسيرته، وهو يمثل قيم الرياضة وقد أثبت ذلك على مدار مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب.

تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير لائقة من شخص في منصب مماثل، تمامًا مثل تصريحاته منذ فترة عن قائدنا كريم بنزيمة الفائز الحالي بالكرة الذهبية وبطل دوري الأمم الأوروبي 2021 مع فرنسا والفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بين العديد من الألقاب الأخرى.

ماذا قال رئيس الاتحاد الفرنسي

بعد الإعلان عن تجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب حتى 2026، سُئل لو جرا عن زين الدين زيدان الذي كان مرشحا لخلافة المدرب.

فقال رئيس الاتحاد الفرنسي: "أنا لا أبالي إذا تولى زيدان تدريب البرازيل".

وأضاف "أدعو الصحفيين لإقامة برنامج خاص لإيجاد فريق له".

وأوضح "أؤكد لكم أن زيدان ما كان ليرد على الهاتف إذا اتصلت به ليتولى قيادة المنتخب".

ليتلقى لو جرا سيلًا من ردود الفعل الساخنة، على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

وكتب مبابي عبر تويتر:

"زيدان هو فرنسا. لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

كما غرّدت أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية عبر حسابها في تويتر:

"مزيد من التعليقات التي تفتقد للتواصل، وفوق ذلك انعدام احترام مشين، وهذا ما يؤلمنا جميعًا تجاه أسطورة لكرة القدم والرياضة عمومًا. رئيس أكبر اتحاد رياضي في فرنسا لا يجب أن يصرح بذلك. اعذرنا على هذا التصريح يا زين الدين زيدان أرجوك، لقد تجاوز الحدود".

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

ولعب زيدان في ريال مدريد بين 2001 وحتى اعتزاله عام 2006، وفاز بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2002 الذي سجل في مباراته النهائية أمام باير ليفركوزن أحد أشهر أهداف مسيرته.

لاحقًا تولى زيدان منصب المدرب المساعد للفريق الأول في موسم 2013\2014 مع كارلو أنشيلوتي، ثم تولى تدريب ريال مدريد كاستيّا حتى خلافته لـ رافا بينيتيز في الفريق الأول بشهر يناير 2016.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في ولايتين منفصلتين، ورحل في الثانية بسبب مشاكل مع الإدارة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى توصل الاتحاد الفرنسي إلى اتفاق مع زيدان لقيادة المنتخب بعد كأس العالم 2022.

لكن وصول فرنسا للنهائي، مكّن ديشامب من تفعيل بند التجديد في عقده الذي كان ينص على حرية اتخاذه القرار حال الوصول للمربع الذهبي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقتٍ سابق أن زيدان تلقى عرضًا لتدريب الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن الصحيفة كشفت عن إبلاغ زيدان الاتحاد الأمريكي برفض العرض، تمامًا كما رفض سابقًا عرضين من منتخبي البرازيل والبرتغال.

ولا ينوي زيدان تولي تدريب أي منتخب وطني إلا بلاده فرنسا، لكنه الآن سينتظر عدة سنوات لتحقيق هذا الحلم.

وجدد ديشامب عقده مع فرنسا حتى كأس العالم 2026، مما ضرب أحلام زيدان في مقتل.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.