وزيرة الرياضة الفرنسية تفتح النار على رئيس اتحاد الكرة بسبب زيدان

انتقدت أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، تصريحات نويل لو جرا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجاه زين الدين زيدان.

وكان لو جرا قد أطلق تصريحات رآها البعض مشينة تجاه القائد الأسبق لمنتخب فرنسا، عقب تجديد عقد ديديه ديشامب كمدير فني للديوك.

وغرّدت أوديا كاستيرا عبر حسابها في تويتر:

"مزيد من التعليقات التي تفتقد للتواصل، وفوق ذلك انعدام احترام مشين، وهذا ما يؤلمنا جميعًا تجاه أسطورة لكرة القدم والرياضة عمومًا. رئيس أكبر اتحاد رياضي في فرنسا لا يجب أن يصرح بذلك. اعذرنا على هذا التصريح يا زين الدين زيدان أرجوك، لقد تجاوز الحدود".

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

ماذا قال رئيس الاتحاد الفرنسي

بعد الإعلان عن تجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب حتى 2026، سُئل لو جرا عن زين الدين زيدان الذي كان مرشحا لخلافة المدرب.

فقال رئيس الاتحاد الفرنسي: "أنا لا أبالي إذا تولى زيدان تدريب البرازيل".

وأضاف "أدعو الصحفيين لإقامة برنامج خاص لإيجاد فريق له".

وأوضح "أؤكد لكم أن زيدان ما كان ليرد على الهاتف إذا اتصلت به ليتولى قيادة المنتخب".

ليتلقى لو جرا سيلًا من ردود الفعل الساخنة، على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

وكتب مبابي عبر تويتر: "زيدان هو فرنسا. لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى توصل الاتحاد الفرنسي إلى اتفاق مع زيدان لقيادة المنتخب بعد كأس العالم 2022.

لكن وصول فرنسا للنهائي، مكّن ديشامب من تفعيل بند التجديد في عقده الذي كان ينص على حرية اتخاذه القرار حال الوصول للمربع الذهبي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقتٍ سابق أن زيدان تلقى عرضًا لتدريب الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن الصحيفة كشفت عن إبلاغ زيدان الاتحاد الأمريكي برفض العرض، تمامًا كما رفض سابقًا عرضين من منتخبي البرازيل والبرتغال.

ولا ينوي زيدان تولي تدريب أي منتخب وطني إلا بلاده فرنسا، لكنه الآن سينتظر عدة سنوات لتحقيق هذا الحلم.

وجدد ديشامب عقده مع فرنسا حتى كأس العالم 2026، مما ضرب أحلام زيدان في مقتل.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.