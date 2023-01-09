مبابي يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان هو فرنسا

صدام جديد في الأجواء بين كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، وبين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحديدا رئيسه نويل لو جرا.

جاء ذلك بعد تصريحات لو جرا عن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق وبطل كأس العالم 1998 ويورو 2000 مع منتخب فرنسا.

وكتب مبابي عبر تويتر:"زيدان هو فرنسا. لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

ماذا قال لو جرا؟

بعد الإعلان عن تجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب حتى 2026، سُئل لو جرا عن زين الدين زيدان الذي كان مرشحا لخلافة المدرب.

فقال رئيس الاتحاد الفرنسي: "أنا لا أبالي إذا تولى زيدان تدريب البرازيل".

وأضاف "أدعو الصحفيين لإقامة برنامج خاص لإيجاد فريق له".

وأوضح "أؤكد لكم أن زيدان ما كان ليرد على الهاتف إذا اتصلت به ليتولى قيادة المنتخب".

ويأتي ذلك بعد فترة من الخلافات بين مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب طريقة توزيع حقوق الصور، أدت لرفضه الظهور في جلسة التصوير الجماعية للمنتخب قبل كأس العالم بشهرين، ثم اضطر الاتحاد الفرنسي لإعلان أنه سيراجع ويعدل الاتفاقيات بشأن تلك المسألة بالكامل.