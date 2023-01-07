خليجي 25. نجوم منتظرة وأرقام تاريخية للمنتخبات الثمانية

انطلقت منافسات النسخة 25 من بطولة كأس الخليج "خليجي 25" وسط مشاركة 8 منتخبات عربية.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية البطولة العريقة في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

ويعود العراق لاحتضان منافسات بطولة الخليج بعد مرور 40 عاما عى آخر نسخة استضافتها في عام 1979.

ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي في الفوز ببطولة الخليج بعدما حصل على القب 10 مرات.

فيما يحمل منتخب البحرين لقب النسخة الماضية من منافسات البطولة "خليجي 24".

وتبحث 8 منتخبات خليجية عن الحصول على اللقب رقم 25 في تاريخ المسابقة.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي موقف المنتخبات الثمانية وأرقام تاريخية من مشاركتهم بالبطولة وأبرز النجوم المنتظرة.

المجموعة الأولى

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق (المستضيف) والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

منتخب العراق

يقود الإسباني خيسوس كاساس طموحات منتخب العراق في تحقيق اللقب الرابع في تاريخه.

ويحظى كاساس بسمعة مميزة، إذ كان المدرب المساعد في منتخب إسبانيا بين يوليو 2018 وفبراير 2022.

وشارك العراق في البطولة 15 مرة وفاز بالبطولة ثلاث مرات كان أولها في 1979 عندما أنهى هيمنة الكويت على أول أربع نسخ. كما بلقبي 1984 و1988.

وخسر منتخب العراق نهائي 2013 أمام الإمارات بعدما كان قريبا من الحصول على البطولة.

منتخب السعودية

شارك المنتخب السعودي 23 مرة في البطولة من قبل وغاب فقط عن نسخة 1990 في الكويت ويرغب في لقب جديد تحت قيادة مدربه الوطني سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي المكلف بقيادة الفريق الأول في خليجي 25 بدلا من الفرنسي هيرفي رينارد.

و توج الأخضر باللقب ثلاث مرات في 1994 و2002 (على أرضها) و2003-2004 وكانت الوصيفة سبع مرات، آخرها في النسخة الماضية في قطر 2019 حين خسرت النهائي أمام البحرين.

ويخوض البطولة في البصرة بالصف الثاني مع وجود الحارس نواف العقيدي ولاعب الوسط رياض شراحيلي فقط من تشكيلة المنتخب الأول في كأس العالم بقطر.

منتخب سلطنة عمان

يدخل منتخب عمان بطولة خليجي 25 بطموح كبير في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

منتخب عمان خاض 22 مشاركة سابقة في بطولة كأس الخليج، تمكن من اعتلاء منصة التتويج، والتواجد بين الثلاثة الكبار في أربع مناسبات.

وحصد منتخب عمان المركز الثاني في بطولتي (2004-2007) قبل أن يتقلد الذهب في (2009 -2017).

تصريحات برانكو إيفانكوفيتش قبل انطلاق خليجي 25

منتخب اليمن

يدخل منتخب اليمن مناسفات كاس الخليج تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب الذي سبق له تدريب منتخب مصر للشباب في كاس العالم 2009.

ولم يسبق لليمن الفوز بالبطولة أو بلوغ الدور الثاني و يسعى المنتخب اليمني لتحقيق فوزه الأول في البطولة.

وقدم الاتحاد اليمني التشيكي سوكوب (57 عاما) في ولايته الثانية بعدما قاد منتخب اليمن بين عامي 2014 و2016.

المجموعة الثانية

تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين (حامل اللقب) وقطر الكويت والإمارات.

منتخب الإمارات

سيكون المدرب رودولفو أروابارينا تحت المجهر مع منتخب الإمارات في خليجي 25 بعد الفشل في بلوغ كأس العالم في قطر.

وخاضت الإمارات 23 نسخة من قبل، ولم تغب عن البطولة سوى في النسخة الافتتاحية عام 1970.

و توجت باللقب مرتين في 2007 على أرضها و2013، وخسرت النهائي أربع مرات آخرها في 2018 أمام عمان.

الأرجنتيني رودولفو أروابارينا تولى قيادة الإمارات في مارس 2022 خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك وسبق له تدريب بيراميدز.

ويعاني منتخب الإمارات من غياب علي مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي عن البطولة بسبب الإصابة.

منتخب الكويت

تأمل الكويت، صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب آخرها في اليمن في 2010، في بداية جديدة بقيادة الجيل الشاب الحالي. وتضم تشكيلة المنتخب العديد من اللاعبين الشبان أبرزهم شبيب الخالدي الذي أحرز خمسة أهداف مع كاظمة في الدوري هذا الموسم.

الكويت هي الأكثر تتويجا باللقب برصيد عشرة ألقاب، بينها أول أربع نسخ.وتسعى للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2010 عندما رفعت الكأس بتغلبها على السعودية في النهائي.

وتولى المدرب البرتغالي روي بينتو مسؤولية المنتخبين الأول والأولمبي في الكويت في أغسطس الماضي بعدما أمضى السنوات الست السابقة في قيادة منتخبات الشباب في البرتغال.

منتخب البحرين

فرضت البحرين نفسها مرشحة للتتويج بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بصفتها حاملة اللقب، وستخوض المنافسات في العراق هذا العام متمتعة بالاستقرار.

وحققت البحرين لقبها الأول في المسابقة في 2019 حين هزمت السعودية في النهائي، بعد أن كان منتخبها الوحيد بجانب اليمن، الذي لم يظفر بلقب البطولة الإقليمية منذ بدايتها في سبعينيات القرن الماضي.

وتحقق الانجاز بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي استقر في منصبه حتى الآن، ويعتمد على عناصر من أبطال نسخة قطر بعد اكتسابهم خبرة أكبر، لكنه استبعد بشكل مفاجئ محمد سعد الرميحي صاحب هدف التتويج باللقب في قطر.

منتخب قطر

تستعد قطر لبداية جديدة بإعداد الجيل الجديد بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم عندما تشارك في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) في العراق.

وتشارك قطر بتشكيلة أغلبها من لاعبين يشاركون لأول مرة بالإضافة إلى أصحاب الخبرة مثل الحارس مشعل برشم ولاعب الوسط عاصم مادبو.

وتوجت قطر باللقب في 1992 و2004 على أرضها و2014 في السعودية، وخسرت النهائي أربع مرات وبلغت الدور قبل النهائي في النسخة الماضية في 2019 على أرضها.

البرتغالي برونو بينيرو مدرب المنتخب الأولمبي سيقود قطر في البطولة بدلا من الإسباني فيلكس سانشيز مدرب المنتخب الأول الذي ترك منصبه بعد قرار عدم تجديد عقده بعد مشاركة محبطة بكأس العالم.

نجوم منتظرة

رغم مشاركة منتخبي السعودية وقطر بعناصر من المنتخب الأولمبي مطعمة ببعض اللاعبين من المنتخب الأول في خليجي 25 إلا أن هناك أسماء منتظر ظهورها بمستوى مميز.

ويعد الثنائي السعودي سميحان النابت لاعب التعاون ومصعب الجوير لاعب الهلال أحد أبرز الاسماء المنتظرة في خليجي 25.

كما يأتي الثنائي الإماراتي سيبستيان تيجالي (أصول أرجنتينية) وعبد الله حارب ضمن الأسماء المنتظرة خاصة مع غياب علي مبخوت.

ويحمل ضرغام إبراهيم ىمال العراق فيما يعول منتخب قطر على عاصم مادبو لمنحه الصلابة في وسط الملعب.

كما يظهر عصام الصبحي من منتخب عمان وقائد منتخب الكويت الظهير المميز فهد الهاجري.