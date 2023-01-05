خليجي 25 - إيفانكوفيتش لـ في الجول: العراق لا يستهان به ولكني أثق بأبنائي

شدد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان على صعوبة مباراة فريقه ضد العراق.

وتنطلق مباريات كأس الخليج غدا الجمعة بمواجهة العراق صاحب الأرض ضد سلطنة عمان على استاد البصرة الدولي.

وقال إيفانكوفيتش في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "لدينا مباراة مهمة وصعبة ضد منتخب العراق وسط أرضه وجمهوره أعتقد أنها ستكون أجواء رائعة ومشوقة".

وأضاف "العراق منتخب قوي ولا يستهان به وسيكون هناك 60 ألف متفرج في الملعب يساندونه وهو مطالب بالفوز لإسعادهم لكننا جاهزون وسنلعب بطموح كبير وأثق في أبنائي اللاعبين".

وتابع "مواجهة العراق مستضيف البطولة في المباراة الافتتاحية لا يفرق كثيرا عن مواجهة أي فريق آخر من المجموعة فجميعها مباريات قوية".

وشدد "لن نخوض المباراة بحثا عن التعادل أو الظهور الجيد فقط ولكن نحن لنا طريقة وأسلوب نعمل على تطبيقه في كل مباراة دون النظر إلى النتيجة".

وكشف "لا أجد منتخب بعينه مرشحا لتحقيق اللقب ولكن المنتخبات الثمانية لديها الفرصة في حمل الكأس".

واختتم "ظهورنا الجيد خلال تصفيات كأس العالم 2022 منحنا الثقة وجعل الفريق أكثر تماسكا. لا نشعر بالضغط من الشارع العماني ولكن دائما علينا الطموح وتقديم أفضل ما لدينا".

كل ما تريد معرفته عن خليجي 25

وتبحث 8 منتخبات خليجية عن الحصول على اللقب رقم 25 في تاريخ المسابقة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق (المستضيف) والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

في المقابل تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين (حامل اللقب) وقطر الكويت والإمارات.

وتقام بطولة خليجي بين دول الخليج العربي وكانت البحرين قد حصدت لقب النسخة الأخيرة بالفوز على السعودية بهدف دون رد في 2019.