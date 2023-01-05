خليجي 25 - إيفانكوفيتش لـ في الجول: العراق لا يستهان به ولكني أثق بأبنائي

الخميس، 05 يناير 2023 - 10:42

كتب : محمود حمدي

برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان

شدد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان على صعوبة مباراة فريقه ضد العراق.

وتنطلق مباريات كأس الخليج غدا الجمعة بمواجهة العراق صاحب الأرض ضد سلطنة عمان على استاد البصرة الدولي.

وقال إيفانكوفيتش في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "لدينا مباراة مهمة وصعبة ضد منتخب العراق وسط أرضه وجمهوره أعتقد أنها ستكون أجواء رائعة ومشوقة".

أخبار متعلقة:
إلى العراق بعد 40 عاما.. كل ما تريد معرفته عن خليجي 25 مواعيد مباريات الخميس 5 يناير 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك وقمة إنجليزية وأخرى سعودية ابنهم أصابهم بسكتة قلبية.. برشلونة يتجنب إحراج كأس إسبانيا في مباراة مجنونة من 7 أهداف الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا

وأضاف "العراق منتخب قوي ولا يستهان به وسيكون هناك 60 ألف متفرج في الملعب يساندونه وهو مطالب بالفوز لإسعادهم لكننا جاهزون وسنلعب بطموح كبير وأثق في أبنائي اللاعبين".

وتابع "مواجهة العراق مستضيف البطولة في المباراة الافتتاحية لا يفرق كثيرا عن مواجهة أي فريق آخر من المجموعة فجميعها مباريات قوية".

وشدد "لن نخوض المباراة بحثا عن التعادل أو الظهور الجيد فقط ولكن نحن لنا طريقة وأسلوب نعمل على تطبيقه في كل مباراة دون النظر إلى النتيجة".

وكشف "لا أجد منتخب بعينه مرشحا لتحقيق اللقب ولكن المنتخبات الثمانية لديها الفرصة في حمل الكأس".

واختتم "ظهورنا الجيد خلال تصفيات كأس العالم 2022 منحنا الثقة وجعل الفريق أكثر تماسكا. لا نشعر بالضغط من الشارع العماني ولكن دائما علينا الطموح وتقديم أفضل ما لدينا".

عمان تعود بفوز صادم من اليابان | MEO

كل ما تريد معرفته عن خليجي 25

وتبحث 8 منتخبات خليجية عن الحصول على اللقب رقم 25 في تاريخ المسابقة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق (المستضيف) والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

في المقابل تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين (حامل اللقب) وقطر الكويت والإمارات.

وتقام بطولة خليجي بين دول الخليج العربي وكانت البحرين قد حصدت لقب النسخة الأخيرة بالفوز على السعودية بهدف دون رد في 2019.

خليجي 25 خليجي 25 - العراق منتخب عمان
نرشح لكم
علي البليهي: هذا ما قلته لميسي.. ورونالدو سيعلم من أكون حجازي وطارق حامد ضد رونالدو.. تعديل موعد مباراتي نصف نهائي السوبر السعودي إلى العراق بعد 40 عاما.. كل ما تريد معرفته عن خليجي 25 الرياضية السعودية: 3 شروط لمشاركة رونالدو مع النصر رودي جارسيا: رونالدو صفقة تاريخية.. ومن السهل التعامل معه "الأفضل".. اتحاد جدة يجدد عقد مارسيلو جروهي رئيس النصر: ما حدث ليس مجرد صفقة.. ورونالدو طلب المساواة بزملائه في نظام المكافآت رونالدو: عملي في أوروبا انتهى.. وأعطيت كلمتي لـ النصر رغم العروض العديدة
أخر الأخبار
تشكيل إنبي – قفة وكابو يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وعلي فوزي بديلا 22 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - متولي يعوض غياب عبد المنعم أمام إنبي.. ومصطفى سعد وسافيو بديلان 29 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد لاعبيه بعد جلسة مشتركة 56 دقيقة | الكرة المصرية
غياب جوارديولا.. أرتيتا ينافس كلوب وهاو على جائزة مدرب الشهر 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
علي البليهي: هذا ما قلته لميسي.. ورونالدو سيعلم من أكون ساعة | الوطن العربي
للمرة الثالثة في مصر.. باتشيكو يتولى قيادة بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
ساليرنيتانا يستعير لاعب يوفنتوس الشاب ساعة | ميركاتو
أراوخو: مباريات الكأس ليست سهلة.. ومشاركتي بالاتفاق مع تشافي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين