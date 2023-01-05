غياب لاعبي ليفربول.. ثنائي من أرسنال ويونايتد ينافس هالاند على جائزة لاعب الشهر

الخميس، 05 يناير 2023 - 16:56

كتب : FilGoal

أوديجارد - ساكا - أرسنال - توتنام

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن المرشحين لجائزة لاعب شهري نوفمبر وديسمبر.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

وجاء ذلك بعد نهاية الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - مارتن أوديجارد (أرسنال) - بوكايو ساكا (أرسنال) - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - جواو بالينييا (فولام) - كيران تربييه (نيوكاسل يونايتد) - بن مي (برينتفورد).

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إرلينج هالاند

شارك هالاند أساسيا في جميع مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل النرويجي 4 أهداف خلال الأربع مباريات.

مارتن أوديجارد

وشارك أوديجارد في جميع مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل الدنماركي 3 أهداف وصنع مثلهما خلال المباريات الأربع.

بوكايو ساكا

شارك ساكا في جميع مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل الإنجليزي هدفين خلال المباريات الأربع.

ماركوس راشفورد

شارك راشفورد في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وسجل الإنجليزي هدفين وصنع آخر خلال المباريات الأربع.

كاسيميرو

شارك كاسيميرو في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وصنع البرازيلي هدفا خلال المباريات الأربع.

تربييه

شارك تربييه في جميع مباريات نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وصنع الإنجليزي هدفين خلال المباريات الأربع.

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