غياب لاعبي ليفربول.. ثنائي من أرسنال ويونايتد ينافس هالاند على جائزة لاعب الشهر

غياب جوارديولا.. أرتيتا ينافس كلوب وهاو على جائزة مدرب الشهر

سون: أشعر بالأسف على عدم قدرتي على مساعدة الفريق بالشكل المطلوب

كين يعلق على مواجهتي أرسنال ومانشستر سيتي

كونتي يسهب في الإشادة بـ هاري كين

مواعيد مباريات الخميس 5 يناير 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك وقمة إنجليزية وأخرى سعودية

الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا

توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي

مؤتمر جوارديولا: إذا استمر أرسنال هكذا لن نستطيع إيقافهم.. علينا أن نكون مثاليين