مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحوصات جديدة لـ يعقوبو الخميس.. واقتراح بحل وسط

يتواصل مسلسل عبد العزيز يعقوبو لاعب ريو آفي المرشح للانتقال إلى الأهلي، ويستمر حتى الخميس بسبب أزمة الفحص الطبي.

FilGoal.com تواصل مع مصدر مطلع داخل الأهلي للوقوف على الموقف الحالي لصفقة المهاجم الحالي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عزيز يعقوبو يخضع لكشف طبي جديد غدًا بسبب مخاوف من تاريخ الإصابات التي تعرض لها رغم أن نتائج فحوصات اليوم غير مزعجة".

وأضاف: "هناك اقتراح داخل النادي باستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء للوقوف على استمرارية اللاعب في المشاركة".

وشدد: "الأهلي غير ملزم بإتمام الصفقة حال عدم تجاوز اللاعب للكشف الطبي".

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع ريو آفي لضم عزيز، وحضر المهاجم بالفعل إلى مصر للخضوع للكشف الطبي والانضمام رسميًا للقلعة الحمراء.

لكن خضوع اللاعب للكشف الطبي مرتين الأربعاء أثار الشكوك بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

وتواصل FilGoal.com في وقتٍ سابق مع مصدر مقرب من عزيز، ولم يبد المصدر متأكدًا للغاية بشأن إتمام الصفقة.

وقال المصدر: "الأهلي أبلغنا أن نتيجة الفحص الطبي الثاني للاعب جاءت مماثلة للفحص الأول وحتى الآن النادي الأحمر لم يبلغنا بقراره".

وأضاف "الأهلي طلب إعادة الفحص الطبي وجاءت النتيجة مماثلة للفحص الأول وحاليا لا نعرف موقف الصفقة وننتظر رد الأهلي".

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن خضوع يعقوبو لكشف طبي جديد.

وكان الأهلي مستعدًا لإجراء جلسة التصوير الخاصة بتقديم اللاعب بمجرد عبور اللاعب للكشف الطبي.

وعانى عزيز من قطع في الرباط الصليبي في وقتٍ سابق من مسيرته، مما يثير تخوف إدارة الأهلي.

جاء ذلك بعد أن صرّح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع عزيز يعقوبو على الحضور إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف "الأهلي سيتمم إجراءات التعاقد مع يعقوبو بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي الذي سيشرف عليه أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي وذلك وفقا للنظام المتبع داخل النادي الأهلي".

وواصل "تمت مراجعة مشوار عزيز يعقوبو الفني والبدني مع ناديه على مدار المواسم الثلاثة الماضية بشكل جيد".

عزيز

في منزل مزدحم رفقة 11 شقيقًا وشقيقة، يعيلهم أب عامل بناء، وأم بائعة طعام، ترعرع عبد العزيز يعقوبو في مدينة تامالي شمال غانا.

من هو عزيز؟ كيف كانت مسيرته؟ ولماذا خطف الأنظار بشدة هذا الموسم في الملاعب البرتغالية؟

المهاجم صاحب الـ 24 عامًا تألق مع فريقه الحالي ريو آفي وسجل 8 أهداف في 15 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

اللاعب أبهر الجميع عندما سجل ثنائية في الفوز المبهر على بورتو بشهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى صناعته هدف آخر في نفس اللقاء.

قبل الليلة المبهرة بسنوات طويلة، كانت البداية متواضعة وفي ظروف صعبة.

يقول عزيز: "في طفولتي كنت ألعب دائمًا حافي القدمين دون حذاء، إنها أجمل ذكريات حياتي، جمعتني صداقة رائعة بأشخاص كثر في طفولتي".

لكنه امتلك دومًا هدفًا واضحًا: "منذ صغري كنت أمزح مع أصدقائي وأقول لهم إنني أريد اللعب في أوروبا يومًا ما".

ولم يفكر عزيز أبدًا في أي شيء إلا ممارسة كرة القدم: "منذ أن كنت طفلًا أردت لعب كرة القدم فقط، لا أعرف أي شيء بخلاف كرة القدم".

راؤول وبنزيمة

يمتلك عزيز 50 هدفًا بالتمام والكمال في مسيرته الاحترافية التي لم تعرف إلا الملاعب البرتغالية.

ويعتقد عزيز أن تسجيل الأهداف هي المهمة الأساسية والشغل الشاغل لأي مهاجم كرة قدم.

يقول عزيز: "أنا مهاجم مباشر، أحب استغلال المساحة، إنها واحدة من أفضل مميزاتي. أجيد اللعب بالقدمين وأبحث عن المساحات في ظهر الدفاع وأجيد استلام الكرة جيدًا داخل منطقة الجزاء".

في صغره كان عزيز عاشقًا لـ راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد، وبعد اعتزال قائد إسبانيا الأسبق، توجّه عزيز لمتابعة كريم بنزيمة وبدأ في تقليده، ليطلق عليه أصدقاؤه لقب "عزيز بنزيمة".

بدايته كانت في نادٍ صغير يُدعى "زيتونة"، ثم انتقل إلى أكاديمية "ريدبول" الغانية لبعض الوقت قبل أن يعود لـ زيتونة لأنه كان قريبًا من مدرسته.

بعد أن أنهى المرحلة الدراسية، تحوّل للعب في ناشئي تشاريتي ستارز الغاني.

وعندما بلغ عزيز 15 عامًا، تلقى عرضًا من نادي إستوريل البرتغالي، لكن الصفقة لم تكتمل.

الخطوة تأخرت عامين فقط، إذ انضم لمنتخب غانا للناشئين وشارك معه في بعض المباريات الودية، ونال وقتها إعجاب بعض وكلاء اللاعبين، لينجح في الانضمام إلى نادي فيزيلا البرتغالي عام 2016.

ورغم رحيله عن غانا في سن صغيرة، لكنه لم يفقد اتصاله ببلدته أبدًا، إذ يعود في كل إجازة ويتبرع بالعديد من الأقمصة لقطاع الناشئين في نادي زيتونة الذي شهد بدايته.

المغامرة البرتغالية

البداية في البرتغال لم تكن سهلة، مراهق يبتعد لأول مرة عن بلاده وأسرته. كان طبيعيًا أن يكون عامل اللغة عائقًا أمام تأقلم عزيز، لكنه ذلك لم يكن العائق الوحيد. بل الطعام أيضًا!

عزيز عاشق للطعام، الغاني تحديدًا، ولذلك قضى أفضل فتراته مؤخرًا رفقة رايو آفي مستفيدًا من تواجد مواطنيه إيمانويل بواتنج وفيلومون بافور في الفريق.

سويًا، كانت عائلات اللاعبين تجتمع ويبدأون في طهي الطعام الغاني، مما حد من شعور الغربة في نفس عزيز الذي تزوج مؤخرًا.

بالعودة لمسيرته الكروية، فقد لعب عزيز معارًا موسم 2018\2019 إلى فيتوريا جيمارايش، ولعب أغلب فترات الموسم في صفوف الفريق الرديف، لينتقل إليه بشكلٍ نهائي.

الصدمة

بعد تسجيله 11 هدفًا في موسم 2019، وبمجرد انتقاله بشكلٍ نهائي، تعرض لقطع في أربطة الركبة، ليخضع لعملية جراحية ويغيب لمدة موسم 2019\2020 بالكامل.

بمجرد تعافيه، خرج عزيز معارًا إلى إستوريل في 2020، وهو نفس النادي الذي حاول ضمه في صغره.

ليقدّم عزيز أول مواسمه المميزة، ويسجل 15 هدفًا في 34 مع إستوريل ويقوده للصعود إلى الدوري الممتاز بعد الفوز بدوري الدرجة الثانية.

اللاعب تألق بشدة وقتها ونجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر 2020.

ارتباطه بجماهير إستوريل كان كبيرًا، ولذلك رفض الاحتفال عندما سجّل في مرماهم لاحقًا بقميص ريو آفي.

مؤخرًا تحدّث عزيز عن إصابته الصعبة والابتسامة على وجهه: "لعبت بعدها أكثر من 60 مباراة، ألعب منذ عامين ونصف دون مشاكل أو آلام".

إنقاذ ريو آفي

المهمة التالية لـ عزيز كانت إنقاذ ريو آفي الذي كان قد هبط بدوره للدرجة الثانية.

ولذلك فقد خرج عزيز معارًا في صيف 2021 من فيتوريا جيمارايش بهدف محدد وهو إعادة ريو للدرجة الممتازة.

تزامن ذلك مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى كاراباج بطل أذربيجان الذي يشارك في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بل ذكرت تقارير غانية أن الصفقة تمت بالفعل، لكن استمراره في البرتغال كان مصيره في النهاية.

تألقه لم يتوقف مع ريو آفي، فسجل 15 هدفًا في 39 مباراة الموسم الماضي، وقاد الفريق للقب الدوري -الثاني له على التوالي بشكل شخصي-، وبالتالي الصعود للدوري الممتاز.

إدارة ريو آفي سارعت بالتعاقد مع الصيف الماضي للاحتفاظ به بشكل نهائي، بعد منافسة شرسة مع سانت إيتيان النادي الفرنسي العريق الذي حاول ضمه لصفوفه.

انفجار

قبل الموسم الحالي، لم يكن عزيز قد لعب إلا 38 دقيقة فقط في الدوري البرتغالي الممتاز رفقة فيتوريا جيمارايش في بدايات مسيرته الاحترافية، لكنه لم يحتج وقتًا للتأقلم.

البداية كانت هدف مُر في شباك إستوريل، ثم ثنائية نارية في شباك بورتو بالجولة التالية.

الأهداف لم تتوقف، ليحصد عزيز جائزة أفضل لاعب في ريو آفي بشهر نوفمبر الماضي.

صدمة ثانية

الصدمة الثانية في مسيرة عزيز كانت خروجه تمامًا من حسابات منتخب بلاده غانا.

الحديث هنا ليس عن القائمة النهائية لكأس العالم 2022، بل القائمة المبدئية التي ضمت 55 لاعبًا، مما أثار تعجُب الصحافة الغانية.

🇬🇭 Abdul Aziz Yakubu in the Primeira Liga this season: • 8 Goals + Assists - 3rd in league • 5 Non-penalty goals - 3rd in league • 5 goals scored - 5th in league • 3 assists - 4th in league • Most goals and assists for Rio Ave. Snubbed in the 55-man provisional list 😱 pic.twitter.com/PMiZ1KRZhv — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) November 4, 2022

حدث ذلك رغم تواصل ماس أود دراماني مساعد المدير الفني الغاني معه وإخباره أن هناك احتمالية لاستدعائه في كأس العالم.

أثناء كأس العالم، لم يتوقف عزيز عن التسجيل، فاستغل استمرار منافسات كأس الرابطة البرتغالية ليهز شباك فيريزني مرتين يوم 13 ديسمبر الماضي.

ورغم مستوياته المميزة، فعندما يحدثونه عن أرقامه الفردية المميزة، يرد بخجل:

"لا أفكر في نفسي بهذه الطريقة، أنا مهاجم والأرقام مهمة لأي شخص يلعب في هذا المركز. انظر إلى النجوم الكبار، لا يمكننا الحديث عن هالاند ومبابي دون الإشارة إلى أرقامهما. هذا المركز يتطلب تسجيل الأهداف، وتقييمي يتوقف دائمًا على هذا. تسجيل الأهداف يجعل حياتي أكثر سهولة".

في النهاية يوجّه عزيز نصيحته لمواطنيه الغانيين الصغار:

"أقول للشبان في غانا أن يحلموا ويعملوا بجد وألا يتوقفوا عن الصلاة، لولا الصلوات لما وصلت إلى ما أنا فيه الآن".

فهل تأخذه أحلامه إلى أم الدنيا؟