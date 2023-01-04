مصدر مقرب من يعقوبو لـ في الجول: لا نعرف مصير انتقاله لـ الأهلي بعد إعادة الفحص الطبي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 20:51

كتب : محمد عبد العظيم

عزيز يعقوبو

كشف مصدر مقرب من عزيز يعقوبو المهاجم الغاني عن نتيجة الكشف الطبي الذي خضع له تمهيدا للانضمام لصفوف الأهلي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي أبلغنا أن نتيجة الفحص الطبي الثاني للاعب جاءت مماثلة للفحص الأول وحتى الآن النادي الأحمر لم يبلغنا بقراره".

وأضاف "الأهلي طلب إعادة الفحص الطبي وجاءت النتيجة مماثلة للفحص الأول وحاليا لا نعرف موقف الصفقة وننتظر رد الأهلي".

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وكان FilGoal.com كشف عن طلب الأهلي من اللاعب الخضوع لفحوصات طبية جديدة بعدما أجرى الكشف الطبي صباح اليوم الأربعاء.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي قال لـFilGoal.com: أمس الثلاثاء: "تم الاتفاق مع عزيز يعقوبو على الحضور إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف "الأهلي سيتمم إجراءات التعاقد مع يعقوبو بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي الذي سيشرف عليه أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي وذلك وفقا للنظام المتبع داخل النادي الأهلي".

وواصل "تمت مراجعة مشوار عزيز يعقوبو الفني والبدني مع ناديه على مدار المواسم الثلاثة الماضية بشكل جيد".

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.

الأهلي عزيز يعقوبو الدوري المصري
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