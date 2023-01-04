خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 18:15

كتب : أحمد الخولي

عزيز يعقوبو

عاد المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لإجراء فحوصات طبية جديدة تمهيدا للانتقال إلى صفوف الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن عزيز يعقوبو خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الأهلي صباح اليوم، ثم عاد إلى المستشفى مرة أخرى في وقت لاحق لإجراء فحوصات طبية جديدة.

وأن الأهلي حاليا مستعد لتصوير فيديو الإعلان الرسمي عن الصفقة في حالة نجاح يعقوبو في الكشف الطبي.

أخبار متعلقة:
المقاولون لـ في الجول: الأهلي لم يفاوضنا بشأن عبد الرحمن جبنة.. ومصير عمر فايد فرج عامر لـ في الجول: إعارة خالد عبد الفتاح إلى الأهلي مع أحقية الشراء مقابل ثنائي الأحمر أمير توفيق لـ في الجول: الأهلي سيتمم التعاقد مع عزيز يعقوبو بعد الكشف الطبي

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي قال لـFilGoal.com: أمس الثلاثاء: "تم الاتفاق مع عزيز يعقوبو على الحضور إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف "الأهلي سيتمم إجراءات التعاقد مع يعقوبو بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي الذي سيشرف عليه أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي وذلك وفقا للنظام المتبع داخل النادي الأهلي".

وواصل "تمت مراجعة مشوار عزيز يعقوبو الفني والبدني مع ناديه على مدار المواسم الثلاثة الماضية بشكل جيد".

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.

عزيز يعقوبو الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن نقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة الكومي لـ في الجول: ثلاثة لاعبين ومقابل مادي نظير انتقال الوحش والشامي إلى المصري خبر في الجول – جلسة حاسمة بين المصري ومحمد عنتر.. وموقف الإسماعيلي
أخر الأخبار
الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش 13 دقيقة | الكرة المصرية
آس: قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. المحكمة الرياضية تصدق على إيقاف ليفاندوفسكي 18 دقيقة | الدوري الإسباني
طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال 46 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل يوفنتوس - ميليك يقود الهجوم.. وسولي جناح أيمن أمام كريمونيزي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين