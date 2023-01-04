خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي

عاد المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لإجراء فحوصات طبية جديدة تمهيدا للانتقال إلى صفوف الأهلي.

عبد العزيز يعقوبو النادي : ريو أفي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن عزيز يعقوبو خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الأهلي صباح اليوم، ثم عاد إلى المستشفى مرة أخرى في وقت لاحق لإجراء فحوصات طبية جديدة.

وأن الأهلي حاليا مستعد لتصوير فيديو الإعلان الرسمي عن الصفقة في حالة نجاح يعقوبو في الكشف الطبي.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي قال لـFilGoal.com: أمس الثلاثاء: "تم الاتفاق مع عزيز يعقوبو على الحضور إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف "الأهلي سيتمم إجراءات التعاقد مع يعقوبو بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي الذي سيشرف عليه أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي وذلك وفقا للنظام المتبع داخل النادي الأهلي".

وواصل "تمت مراجعة مشوار عزيز يعقوبو الفني والبدني مع ناديه على مدار المواسم الثلاثة الماضية بشكل جيد".

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.