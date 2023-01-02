عامر حسين: من حق أي فريق اللعب بملعبه البديل.. وخاطبنا فيفا لمعرفة مصير كهربا

الإثنين، 02 يناير 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

عامر حسين - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

شدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم على حق كل فريق في اللعب على الملعب البديل الذي حدده قبل بداية الموسم في أي وقت طالما كان الملعب متاحا.

وكان الأهلي قد طلب نقل خوض مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري على استاد القاهرة بدلا من الأهلي WE السلام وهو ما وافقت عليه رابطة الأندية وسط اعتراض رسمي من نادي بيراميدز.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصري قد كشف لـ FilGoal.com عن حق الأهلي في خوض مباراة بيراميدز على استاد القاهرة.

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وقال حسين عبر قناة صدى البلد: "كل ناد أرسل ملعب أساسي وبديل والملعب البديل يعني أنه أيضا هو الملعب الأساسي للفريق من حقه أن يلعب عليه في أي وقت ومن حق لجنة المسابقات نقل أي مباراة في أي وقت بدون الحق للأندية في الاعتراض".

وتابع "هناك مشكلة في أرضية ملعب الأهلي we السلام والملاعب تجهد في فصل الشتاء فيما عدا استاد القاهرة لأن نوعية العشب مختلفه فيه ومن المفترض ألا يلعب أكثر من 4 ساعات أسبوعيا على نفس الملعب".

وواصل "جميع الملاعب تحتاج لفترة راحة من الحين للآخر ولذلك وضعت اللائحة قبل بداية الموسم ليختار كل فريق ملعب أساسي وبديل وإذا كان الملعب متاحا فلا مشكلة".

وشدد "في المباريات المقبلة لو طلب الأهلي اللعب على استاد القاهرة وكان هناك مباراة أخرى في نفس التوقيت لن نعدل المواعيد ولن نوافق على طلب الأهلي لأن كل النادي اختار ملعبه الأساسي من البداية ولكن سنوافق إذا لم يتواجد تعارض".

وأضاف "لا أعرف أي مباريات يتم ترحيل موعدها حتى الآن للأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية لأن موعد مباراته في دوري أبطال إفريقيا ضد القطن ستتعارض مع البطولة ولم يتم تحديد موعد نهائي لها حتى الآن لذلك سأضع التصور الكامل عقب معرفة المواعيد النهاية".

وأكمل "الموعد النهائي لنهاية الدوري هو 30 يونيو ولكن الالتزام به ليس سهلا خصوصا لو وصل الأهلي لنهائي كأس مصر لأنه من المفترض أن تقام المباراة النهائية في شهر فبراير في توقت معارض لكأس العالم للأندية".

وأردف "يجب أن يكون هناك ضغط في المباريات وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم وإذا أردنا أن نكون مثل باقي الدوريات انظروا إلى عدد الأيام التي يحصلوا فيها على الراحة بين المباريات".

وعن عقوبة حسام حسن مدرب المصري بسبب تحطيم شاشة تقنية الفيديو خلال مواجهة أسوان قال: "طلبت جواب رسمي بتمن الشاشة ليتم إرساله للمصري لتحمل النفقات خلال أسبوع وإذا لم يتم الدفع خلال تلك المدة سيتم إيقاف المدرب".

وأصدرت لجنة المسابقات عقوبة تقدر بـ 100 ألف جنيه على حسام حسن بسبب تحطيمه لشاشة تقنية الفيديو خلال مباراة المصري وأسوان.

وأتم "خاطبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة مصير محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة مع الأهلي بعد يوم 11 يناير موعد انتهاء العقوبة ولكن لم نحصل على الرد بعد".

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