عقوبات لجنة المسابقات.. غرامة 100 ألف جنيه على حسام حسن

الأحد، 01 يناير 2023 - 19:36

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن مدرب المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإشراف عامر حسين وبالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وشهدت العقوبات توقيع غرامة مالية على حسام حسن المدير الفني للمصري.

وجاءت القرارات كالآتي:

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تغريم حسام حسن مدرب المصري 100 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين لما بدر منه خلال مباراة أسوان.

يتم إيقاف المدير الفني تلقائيا في حالة عدم السداد خلال الموعد المقرر ومضعافة العقوبة في حالة التكرار.

تحمل النادي المصري ما تم إتلافه من قبل المدير الفني بناء على تقرير الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو خلال أسبوع من تاريخ القرار.

غرامة 25 ألف جنيه على سيراميكا كليوباترا بسبب الاعتراض الجماعي بعد نهاية مباراة الأهلي.

وكان النادي المصري تعرض للخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف.

حسام حسن لجنة المسابقات الدوري المصري
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