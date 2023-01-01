سطوة الأرجنتين مستمرة على لوريس.. توتنام يسقط على يد أستون فيلا

الأحد، 01 يناير 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

إيميليانو بوينديا يحتفل بهدفه في شباك توتنام

لا يزال هوجو لوريس حارس مرمى توتنام هوتسبر ومنتخب فرنسا يعاني أمام الأرجنتينيين. هكذا علق العديد من المتابعين عبر تويتر إثر الخطأ الذي ارتكبه وأسفر عن هدف أستون فيلا بتوقيع الأرجنتيني إيميليانو بوينديا.

وفاز أستون فيلا على توتنام هوتسبر بهدفين دون رد على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدفان أتيا بتوقيع بوينديا في الدقيقة 50 ودوجلاس لويز في الدقيقة 73.

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وكان منتخب فرنسا بقيادة لوريس قد خسر نهائي كأس العالم في الثامن من ديسمبر الماضي بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، في وجود إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الألبيسيليستي وأستون فيلا والذي عاد لتوه من احتفالات المونديال إلى مقاعد بدلاء فريقه.

أحداث المباراة

حاول أولي واتيكنس في الدقيقة الثامنة بتسديدة جاورت القائم، فيما كاد مات دوهيرتي ظهير توتنام أن يسجل في الدقيقة 12، ولكن بو بكر كامارا حولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 39 أوقف أشلي يونج هدفا محققا من هاري كين بعد عرضية من إيفان بيريسيتش، حيث أبعد يونج رأسية المهاجم الإنجليزي على خط المرمى.

فيما حاول هيونج مين سون في الدقيقة 43 بتسديدة تصدى لها روبن أولسن، ورد الأرجنتيني إيميليانو بوينديا بتسديدة قوية جاورت القائم في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مأساة ديوك لندن بدأت في الدقيقة 50 بتسديدة أخطأ الحارس الفرنسي هوجو لوريس في إبعادها ليقتنصها واتكينس ويمررها إلى بوينديا الذي سجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 63 أجرى أنطونيو كونتي مدرب توتنام تبديله الأول بنزول رايان سيسينيون بدلا من برايان جيل، وهو ما رد عليه أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بإشراك ماتي كاش بدلا من ليون بايلي في الدقيقة 68.

الهدف الثاني أتى من خطأ آخر في بناء اللعب من توتنام قاد الكرة إلى جون ماكجين الذي أرسل بينية رائعة إلى دوجلاس لويز ليتسلم الأخير ويسدد مباشرة في شباك لوريس في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 78 أتى فيليبي كوتينيو بدلا من ماكجين، فيما حل بابي سار وإيمرسون رويال بدلا من إيفس بيسوما ومات دوهيرتي في الدقيقة 80.

استمرت التبديلات في صفوف أستون فيلا حيث حل كالوم تشيمبرز وداني إينجز ويان بيدناريك بدلا من إيميليانو بوينديا وإرزي كونسا ودوجلاس لويز في الدقيقة 82.

فيما اختتم كونتي تبديلات السبرز بنزول أوليفر سكيب ودييد سبينس في الدقيقة 88 بدلا من بيير هويبير وإيفان بيريسيتش.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 21 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني عشر.

أما توتنام، فقد تلقى هدفين في نفس المباراة للمرة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس.

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