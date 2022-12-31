أنهى العام في الصدارة.. أرسنال يحقق فوزا مثيرا على برايتون برباعية

أنهى أرسنال عام 2022 بتحقيقه فوزا كبيرا على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين خارج ملعبه.

وضمن أرسنال إنهاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي في صدارة جدول الترتيب بعد إنقضاء 18 جولة.

وسجل أهداف أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وإيدي نيكيتيا وجابرييل مارتينيلي، بينما سجل كارو ميتوما وإيفان فيرجسون هدفي برايتون.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري وبفارق 7 أهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تعثر بالتعادل ضد إيفرتون.

وتوقف رصيد برايتون عند النقطة الـ 24 في المركز الثامن.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني مع أرسنال كبديل في الشوط الثاني.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بزينشينك كظهير أيسر بعد عودته للتشكيل الأساي كما لعب ثلاثي الهجوم المعتاد المكون من نيكيتيا وساكا ومارتينيلي.

أحداث المباراة

تقدم أرسنال بشكل مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق ساكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول تروسارد إدراك التعادل مرتين في الدقيقة الـ 15 بتسديدتين ولكن الحارس آرون رامسديل

تألق في التصدي.

وضاعف أوديجارد النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة الـ 38 بتسديدة جديدة مستغلا ارتداد الكرة من خط الدفاع.

وفي الشوط الثاني سجل أرسنال هدف مبكر جديد في الدقيقة الـ 47 عن طريق نيكيتيا الذي تابع تصدي روبيرتو سانشيز لتسديدة مارتينيلي.

وقلص ميتوما الفارق لبرايتون في الدقيقة الـ 64 مستغلا تمريرة من باسكال جروس لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبعد 6 دقائق عاد أرسنال للتسجيل من جديد وتلك المرة عن طريق مارتينيلي الذي تلقى تمريرة رائعة من أوديجارد لينفرد من وسط الملعب ويضع الكرة في المرمى بتسديدة قوية.

وشهدت الدقيقة الـ 74 مشاركة محمد النني كبديل لتوماس بارتي.

وعاد برايتون لتقليص الفارق في الدقيقة الـ 77 بعد خطأ من المدافع ويليام ساليبا استغله إيفان فيرجسون ووضع الكرة من بين أقدام الحارس رامسديل.

وسجل ميتوما هدفا جديدا لبرايتون في الدقيقة الـ 89 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أغلى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجوده في حالة تسلل.

وحاول لاعبي برايتون إدراك هدف تقليص الفارق من جديد ولكن دفاعات أرسنال تماسكت حتى صافرة النهاية.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد نيوكاسل على ملعب الإمارات يوم 3 يناير، بينما سيحل برايتون ضيفا على إيفرتون.