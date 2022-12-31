مصدر من بيراميدز لـ في الجول: طلبنا استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي.. وأُخطرنا بالموافقة

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 20:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

كشف نادي بيراميدز عن طلبه لاستقدام حكام أجانب لمباراته مع الأهلي في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "طلبنا استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي قبل عشرة أيام".

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وأضاف "اتحاد الكرة أخطرنا بالموافقة على ذلك وقمنا بسداد المستحقات المطلوبة".

وواصل "ننتظر إعلان طاقم الحكام الأجنبي اليوم أو غدا الأحد".

وأعلن الأهلي يوم الجمعة، إقامة لقاءه ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأصدر بيراميدز بيانا ليبدي اندهاشه من نقل المباراة إلى استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ورد بعدها أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على أحقية بالأهلي بنقل مباراته وبيان بيراميدز. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي ومحمد الكواليني.

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