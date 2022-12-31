كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين

خسر الأهلي وديا اليوم السبت من منتخب غانا للمحلين بثلاثة أهداف لهدف.

وأقيمت المباراة في ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار رغبة الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في متابعة لاعب غانا دانييل أفري عن قرب في ظل احتمالية التعاقد معه كما كشف مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com.

سجل هدف الأهلي الوحيد زياد طارق في الشوط الأول في الدقيقة 18.

ذلك قبل أن يتلقى الأهلي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من المباراة التي خاض أغلبها بالبدلاء كي لا يتعرض أي لاعب للإصابة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

وجاءت أهداف منتخب غانا عن طريق سالمون أدامكو ودانييل أفري من ركلة جزاء ورزاق يوسف.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" فيها بشكل أساسي بالإضافة لمشاركة محمد محمود.

وشاهد كولر المباراة من المدرجات فيما أدارها فنيا شريف عبد الفضيل ومحمد شرف مدربي الأهلي مواليد 2001 و2003 على التوالي.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: محمد أشرف "كوتو"

في الدفاع: محمد مغربي- عبد الرحمن "مانو"- جلال فارس

في الوسط الدفاعي: حسام ياسين- عمار حمدي- أحمد أشرف- أحمد عربي

في الوسط الهجومي: محمد محمود- زياد طارق

في الهجوم: كهربا

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق من اليوم السبت بتلقي أفري عرضا من زيوريخ السويسري لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)