كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 17:34

كتب : أحمد الخولي

محمود عبد المنعم كهربا - مران الأهلي

خسر الأهلي وديا اليوم السبت من منتخب غانا للمحلين بثلاثة أهداف لهدف.

وأقيمت المباراة في ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار رغبة الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في متابعة لاعب غانا دانييل أفري عن قرب في ظل احتمالية التعاقد معه كما كشف مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com.

سجل هدف الأهلي الوحيد زياد طارق في الشوط الأول في الدقيقة 18.

أخبار متعلقة:
دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها بدون هزيمة.. طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة لوصافة الدوري السعودي

ذلك قبل أن يتلقى الأهلي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من المباراة التي خاض أغلبها بالبدلاء كي لا يتعرض أي لاعب للإصابة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

وجاءت أهداف منتخب غانا عن طريق سالمون أدامكو ودانييل أفري من ركلة جزاء ورزاق يوسف.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" فيها بشكل أساسي بالإضافة لمشاركة محمد محمود.

وشاهد كولر المباراة من المدرجات فيما أدارها فنيا شريف عبد الفضيل ومحمد شرف مدربي الأهلي مواليد 2001 و2003 على التوالي.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: محمد أشرف "كوتو"

في الدفاع: محمد مغربي- عبد الرحمن "مانو"- جلال فارس

في الوسط الدفاعي: حسام ياسين- عمار حمدي- أحمد أشرف- أحمد عربي

في الوسط الهجومي: محمد محمود- زياد طارق

في الهجوم: كهربا

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق من اليوم السبت بتلقي أفري عرضا من زيوريخ السويسري لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

الأهلي دانييل أفري غانا للمحليين
نرشح لكم
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو قائمة الزمالك - غياب الزناري.. وعودة عبد الشافي لمواجهة أسوان مصدر من بيراميدز لـ في الجول: طلبنا استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي.. وأُخطرنا بالموافقة حوار في الجول - فوافي يكشف أسباب رحيله عن غزل المحلة.. وإمكانية العودة للدوري المصري خبر في الجول - الزناري يقترب من الغياب عن الزمالك أمام أسوان غزل المحلة يعلن إنهاء تعاقده مع فوافي.. واللاعب يتنازل عن مستحقاته من أجل حلم المئوية.. حرس الحدود يضم أحمد علي إصابة صلاح ريكو بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو 7 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يحسم الدربي على حساب الزمالك 13 دقيقة | رياضات أخرى
رد من الليجا على تصريحات فينيسيوس جونيور بشأن العنصرية 18 دقيقة | الدوري الإسباني
أنهى العام في الصدارة.. أرسنال يحقق فوزا مثيرا على برايتون برباعية 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك - الهلال يقرر عدم السماح لـ المريخ بخوض مبارياته في أبطال إفريقيا على ملعبه ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة الزمالك - غياب الزناري.. وعودة عبد الشافي لمواجهة أسوان ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: قدمنا مباراة عظيمة أمام إيفرتون.. ولويس ساعدنا على القيام بعملنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: طلبنا استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي.. وأُخطرنا بالموافقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو