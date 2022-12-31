خبر في الجول – أفري يتلقى عرضا من زيورخ السويسري وسط مراقبة الأهلي

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 16:05

كتب : محمد عبد العظيم

دانيال أفري

تلقى دانيال أفري مهاجم منتخب غانا للمحليين ونادي هارتس أوف أوك عرضا من زيورخ السويسري.

دانيال أفريي بارنيه

النادي : هارتس أوف أوك

وينتهي تعاقد أفري مع هارتس أوف اوك بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أفري تلقى عرضا من زيورخ السويسري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويدرس المهاجم الغاني العرض المقدم من زيورخ قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويلعب الأهلي اليوم السبت ضد منتخب غانا للمحليين في مباراة ودية.

وأجاب مصدر من الأهلي –تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com عن سبب خوض المباراة قائلا: "فكرة مواجهة منتخب غانا المحليين في المباراة الودية قائمة على متابعة اللاعب دانيال أفيري والمتميزين في هذا الفريق من جانب المدرب مارسيل كولر".

وواصل "محللو الأداء سيسجل اللقاء لتحليل أداء أكثر من لاعب من منتخب غانا خاصة في وسط الملعب والدفاع والهجوم".

وأتم المصدر "أحد الوسطاء عرض فكرة المباراة على الجهاز الفني للأهلي الذي رحب بها رغم الخوف من تعرض أحد اللاعبين للإصابة قبل لقاء بيراميدز لذا سنخوض المباراة بالبدلاء".

وكان يوسف تشيباسا وكيل دانييل أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني كشف في وقت سابق لـFilGoal.com: "لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الأهلي حتى الآن".

وأضاف "العروض المقدمة للاعب كلها أوروبية. لا توجد أي عروض من مصر أو إفريقيا بصورة عامة".

وأوضح "عقد أفري سينتهي في 31 ديسمبر الجاري، واللاعب قرر عدم التجديد".

واختتم "المهاجم يفكر في العروض الأوروبية المقدمة إليه".

أفري (21 عاما) خاض مع هارتس أوف أوك 69 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

الأهلي دانيال أفري
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