قائمة برشلونة - عودة أراوخو وظهور ليفاندوفسكي أمام إسبانيول

عاد رونالد أراوخو للظهور في قائمة برشلونة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وخضع أراوخو لعملية جراحية عقب إصابته خلال مباراة أوروجواي الودية أمام إيران قبل نطلاق كأس العالم.

ويلعب برشلونة ضد إسبانيول غدا السبت ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

كما تواجد روبرت ليفاندوفسكي بعدما أعلن برشلونة صدور إجراء احترازي من محكمة تسوية المنازعات ضد الإيقاف الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضية على اللاعب لمدة 3 مباريات. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول كالتالي:

حراس المرمى: أندريه تير شتيجن - أرناو تيناس - إينياكي بينيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - هيكتور بيليرين - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستينسين- بالدي - جوردي ألبا - جول كوندي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فرينكي دي يونج - جافي - سيرجي روبيرتو- بابلو توري - فرانك كيسي.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - أنسو فاتي - ممفيس ديباي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

فيما يحتل إسبانيول المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.