برشلونة يعلن مشاركة ليفاندوفسكي أمام إسبانيول رغم عقوبة الإيقاف

أعلن نادي برشلونة إمكانية مشاركة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة فريقه ضد إسبانيول رغم عقوبة إيقافه.

ويلعب برشلونة ضد إسبانيول غدا السبت ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وتعرض ليفاندوفسكي قبل انطلاق كأس العالم 2022، للطرد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بعد تلقي بطاقتين صفراوين في الشوط الأول، وتم الإعلان عن إيقافه لـ3 مباريات.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "روبرت ليفاندوفسكي يمكنه اللعب غدا ضد إسبانيول بعد أن أصدرت محكمة تسوية المنازعات في مدريد إجراء احترازيا ضد الإيقاف الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضية على اللاعب لمدة 3 مباريات".

ولجأ برشلونة لمحكمة تسوية المنازعات بعدما رفضت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني تقليص إيقاف روبرت ليفاندوفسكي.

العقوبة كانت تعني إيقاف النجم البولندي عن مباريات إسبانيول وأتليتكو مدريد وريال بيتيس.

ووفقا لموندو ديبورتيفو فإن عقوبة ليفاندوفسكي صدرت لأن حكم المباراة قد كتب في تقريره أن اللاعب البولندي قد أشار بإشارات غير لائقة تعبر عن رفضه للقرار أثناء خروجه للملعب ومرة ثانية تجاه الحكم الرابع.

كما تم إيقاف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لمدة 4 مباريات، لكنه أعلن اعتزاله كرة القدم قبل كأس العالم.

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 13 هدفا مع برشلونة في الدوري خلال 14 مباراة منذ انضمامه للفريق ويحتل صدارة قائمة الهدافين.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.