بعد هدفيه في ليدز.. هالاند يكتب رقما تاريخيا يحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - ليدز ومانشستر سيتي

لا جديد يذكر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سجل هدفين ضد ليدز يونايتد.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

لكن هذا ليس هو النبأ التاريخي.

بل أن المهاجم النرويجي وصل بفضل هدفيه ضد ليدز في الجولة 17 من المباراة التي تقام اليوم الأربعاء لهدفه الـ20 إجمالا في المسابقة.

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وأصبح هالاند هو أسرع لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمه الأول من الدوري الإنجليزي وذلك بعد 14 مباراة فقط شارك فيها فيما غاب عن ثلاثة بداعي الإصابة.

وكان ترتيب اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفا أو أكثر في موسمهم الأول بالدوري الإنجليزي قبل هالاند كالتالي:

كيفن فيليبس احتاج لـ21 مباراة.

فيرناندو توريس احتاج لـ27 مباراة.

آلان شيرار احتاج لـ29 مباراة.

سيرجيو أجويرو احتاج لـ30 مباراة.

تيري هنري احتاج لـ34 مباراة.

هاري كين احتاج لـ40 مباراة.

هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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