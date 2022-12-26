كلوب يتحدث عن تطور ليفربول وانتقالات يناير.. وتتويج الأرجنتين وميسي بكأس العالم

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام مانشستر سيتي

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى أن فريقه قد يضم لاعبا جديدا في شهر يناير المقبل بسبب الإصابات التي ضربت الخط الأمامي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "كل الإشارات التي حصلت عليها في معسكر دبي كانت إيجابية للغاية، أمام مانشستر سيتي رأيت الكثير من الإشارات الإيجابية".

وأضاف "نعم كان يجب أن نقدم أداءً أفضل. ولكن لا ينبغي أن ننسى من الفريق الذي لعبنا ضده. لقد كانت مباراة جيدة حقًا، جيدة بشكل مدهش".

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وخسر ليفربول من سيتي بنتيجة 2-3 وودع كأس رابطة المحترفين من دور الـ16 يوم الخميس الماضي، في أول مباراة لعبها الفريق بعد توقف كأس العالم.

وتابع المدرب الألماني "أنا أثق في تطورنا والأشياء التي نقوم بها، فكل الدلائل التي رأيتها كانت إيجابية".

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا يوم الإثنين في جولة البوكسينج داي مع عودة عجلة الدوري الإنجليزي للدوران.

وواصل "لدينا إصابتان طويلتان في خط الهجوم (ديوجو جوتا ولويس دياز)، وهو وضع غير جيد، لكن في يناير الماضي انضم لنا لويس دياز وكان مفيدًا جدًا، قد نقوم بالأمر نفسه مرة أخرى، لم لا؟".

وتحدث كلوب عن كأس العالم 2022 قائلا "تتويج الأرجنتين بكأس العالم كان مستحقا، إنه أفضل نهائي رأيته في حياتي. كان مميزًا للغاية".

واستمر "عندما شاهدت الفريق والبلد يحتفلان، شعرت أن اللقب جاء في الوقت المناسب للبلاد في ظل هذه الأيام الصعبة، لقد انتظروا هذا اللقب لفترة طويلة".

وأتم "أعظم لاعب كرة قدم رأيته في حياتي هو ليونيل ميسي، الطريقة التي يلعب بها كرة القدم في هذا العصر يجب أن تعطينا جميعًا تلميحًا إلى المدة التي يمكن للاعبي كرة القدم الأداء فيها على أعلى مستوى".

يورجن كلوب ليفربول ليونيل ميسي
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