حكاية الـ"بوكسينج داي" التي بدأت في القرن الـ19 وكيف يتم تنظيمه

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

البوكسينج داي

جرت العادة أن تلعب المباريات فيما يسمى بـ"البوكسينج داي" في إنجلترا جميعا في يوم واحد، بخطة معينة ليتأكد المنظم ألا يسافر المشجعون لمسافة طويلة في ذلك اليوم.

ويوضح لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي تعريف "البوكسينج داي" والأرقام التي تخصه وأيضا كيفية توزيع المباريات في ذلك اليوم.

ما هو الـ"بوكسينج داي"؟

أخبار متعلقة:
بيرلو: كنت قريبا جدا من التوقيع لريال مدريد في 2006 ولكن أمام شباك يعرفها جيدا.. صلاح يسعى لكسر صيام "البوكسينج داي" محمد سالم: درسنا الزمالك جيدا.. وغريب كان حزينا بسبب إهدار الفرص العشري: تصريحات كولر؟ تعلمت في الأهلي أن أنظر لفريقي فقط.. وطلبت ضم هؤلاء من الأحمر

"البوكسينج داي" هو يوم 26 من شهر ديسمبر وهو يوم إجازة في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وبعض البلدان الأخرى، واحتفلت به الملكة فيكتوريا لأول مرة في القرن الـ19.

وسمى بذلك الاسم Boxing Day نظرا لأنه يوم مخصص للتجار لجمع الهدايا في مقابل الخدمات التي قدموها طوال العام، ويسمى أيضا بيوم سانت ستيفان، ويعود ذلك لمكان بنفس الاسم في أيرلندا.

EPL: What to expect as second half of Premier League kicks off on Boxing Day - Daily Post Nigeria

إذا ما علاقته بكرة القدم؟

في ذلك اليوم كان أول فريقين تواجها هما شيفيلد وهالام وكلاهما لم يكن ينتمي لدوري في ذلك الوقت، وهما أقدم ناديين في العالم، لتكون أول مباراة تجمع فريقين في ذلك اليوم.

يوم الكريسماس من المفترض ألا يحتوي على مباريات كرة قدم نظرا لأن المشجعين الذين يتجهون للاستاد يكونون في منازلهم منتظرين خطاب الملكة وبعض البرامج الخاصة بذلك اليوم.

لم يستمر الأمر كذلك حتى خمسينيات القرن الماضي، إذ أن كرة القدم أصبحت تلعب يوم الكريسماس، وفيما بعد في أيام ما قبل الحقوق التلفزيونية كان الناس يقومون بوضع القبعات والقفازات ويرتدون الملابس الثقيلة ليذهبوا لمشاهدة مباريات كرة القدم عقب تناول الطعام.

عادة كانت هناك مباريات في الأيام التالية مباشرة، وهو ما انتقده المدربون طوال الأعوام الماضية نظرا لأن ذلك يشكل خطرا على اللاعبين.

وكيف يتم تحديد المباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي؟

أوضح تقرير نشرته صحيفة "صن" أن المباريات تحدد بواسطة الاتحاد الإنجليزي على أن تتم مراعاة جعل المباريات قريبة في ذلك الوقت حينما تجتمع العائلات والأصدقاء للذهاب لمشاهدة المباريات، وتصل معدلات الحضور لقمتها.

لكن مباريات الدربي المحلية لا تلعب يوم الـ"بوكسينج داي"، نظرا لأنها في شتى الأحوال يتواجد بها معدل حضور مرتفع للغاية، لذا يتم وضع ذلك في عين الاعتبار أثناء تحديد مواعيد المباريات.

إضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه من المستحيل بالطبع أن يلعب 92 فريقا كل مبارياتهم على ملعبهم، لكن بالطبع بعض الأندية لا تسافر مسافات طويلة، وكل فريق لم يلعب على ملعبه في الـ"بوكسينج داي" سيلعب عليه في يوم رأس السنة الميلادية.

البوكسينج داي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
يا لها من عودة.. تعادل مثير بين برينتفورد وتوتنام في افتتاح "البوكسينج داي" فض الشراكة مع فاولر.. هاري كين الهداف التاريخي لـ "البوكسينج داي" اننهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2) - (2) توتنام.. تعادل مثير تشكيل الدوري الإنجليزي - بيريسيتش يعود لـ توتنام سريعا.. وبرينتفورد بخماسي الوسط تين هاج يوضح موقف ثلاثي الدفاع قبل لقاء نوتنجهام كلوب يتحدث عن تطور ليفربول وانتقالات يناير.. وتتويج الأرجنتين وميسي بكأس العالم دي بروين: هالاند يمكنه تسجيل 800 هدف في مسيرته أمام شباك يعرفها جيدا.. صلاح يسعى لكسر صيام "البوكسينج داي"
أخر الأخبار
يا لها من عودة.. تعادل مثير بين برينتفورد وتوتنام في افتتاح "البوكسينج داي" 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فض الشراكة مع فاولر.. هاري كين الهداف التاريخي لـ "البوكسينج داي" 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون 58 دقيقة | المحترفون
كرة يد - أحمد الأحمر: لم يتواصل أحد معي لتمثيل المنتخب بعد إصابة يحيى خالد ساعة | كرة يد
كأس العالم في الشرق الأوسط.. معدلات مشاهدة تتخطى الـ5 مليارات ساعة | قطر 2022
كرة يد - في غياب هنداوي ويحيى خالد.. باروندو يعلن قائمة مصر لمعسكر رومانيا قبل بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
رومانو: تشيلسي قدم عرضه الرسمي لضم مدافع موناكو 2 ساعة | ميركاتو
اننهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2) - (2) توتنام.. تعادل مثير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة