حكاية الـ"بوكسينج داي" التي بدأت في القرن الـ19 وكيف يتم تنظيمه

جرت العادة أن تلعب المباريات فيما يسمى بـ"البوكسينج داي" في إنجلترا جميعا في يوم واحد، بخطة معينة ليتأكد المنظم ألا يسافر المشجعون لمسافة طويلة في ذلك اليوم.

ويوضح لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي تعريف "البوكسينج داي" والأرقام التي تخصه وأيضا كيفية توزيع المباريات في ذلك اليوم.

ما هو الـ"بوكسينج داي"؟

"البوكسينج داي" هو يوم 26 من شهر ديسمبر وهو يوم إجازة في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وبعض البلدان الأخرى، واحتفلت به الملكة فيكتوريا لأول مرة في القرن الـ19.

وسمى بذلك الاسم Boxing Day نظرا لأنه يوم مخصص للتجار لجمع الهدايا في مقابل الخدمات التي قدموها طوال العام، ويسمى أيضا بيوم سانت ستيفان، ويعود ذلك لمكان بنفس الاسم في أيرلندا.

إذا ما علاقته بكرة القدم؟

في ذلك اليوم كان أول فريقين تواجها هما شيفيلد وهالام وكلاهما لم يكن ينتمي لدوري في ذلك الوقت، وهما أقدم ناديين في العالم، لتكون أول مباراة تجمع فريقين في ذلك اليوم.

يوم الكريسماس من المفترض ألا يحتوي على مباريات كرة قدم نظرا لأن المشجعين الذين يتجهون للاستاد يكونون في منازلهم منتظرين خطاب الملكة وبعض البرامج الخاصة بذلك اليوم.

لم يستمر الأمر كذلك حتى خمسينيات القرن الماضي، إذ أن كرة القدم أصبحت تلعب يوم الكريسماس، وفيما بعد في أيام ما قبل الحقوق التلفزيونية كان الناس يقومون بوضع القبعات والقفازات ويرتدون الملابس الثقيلة ليذهبوا لمشاهدة مباريات كرة القدم عقب تناول الطعام.

عادة كانت هناك مباريات في الأيام التالية مباشرة، وهو ما انتقده المدربون طوال الأعوام الماضية نظرا لأن ذلك يشكل خطرا على اللاعبين.

وكيف يتم تحديد المباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي؟

أوضح تقرير نشرته صحيفة "صن" أن المباريات تحدد بواسطة الاتحاد الإنجليزي على أن تتم مراعاة جعل المباريات قريبة في ذلك الوقت حينما تجتمع العائلات والأصدقاء للذهاب لمشاهدة المباريات، وتصل معدلات الحضور لقمتها.

لكن مباريات الدربي المحلية لا تلعب يوم الـ"بوكسينج داي"، نظرا لأنها في شتى الأحوال يتواجد بها معدل حضور مرتفع للغاية، لذا يتم وضع ذلك في عين الاعتبار أثناء تحديد مواعيد المباريات.

إضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه من المستحيل بالطبع أن يلعب 92 فريقا كل مبارياتهم على ملعبهم، لكن بالطبع بعض الأندية لا تسافر مسافات طويلة، وكل فريق لم يلعب على ملعبه في الـ"بوكسينج داي" سيلعب عليه في يوم رأس السنة الميلادية.