برينتفورد يجدد تعاقد مدربه توماس فرانك
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 11:29
كتب : FilGoal
أعلن برينتفورد اليوم السبت رسميا تجديد تعاقد مدربه توماس فرانك حتى عام 2027.
وتولى توماس فرانك تدريب برينتفورد في عام 2018 وفاز في 95 مباراة وتعادل في 46 لقاء وهُزم في 67 مواجهة.
وساهم المدرب الدنماركي في صعود برينتفورد للدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي، بل والفوز في أول لقاء في المسابقة على حساب أرسنال.
ويحتل برينتفورد حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 15 جولة.
وقال المدرب الدنماركي للموقع الرسمي لناديه: "كان الدفء والدعم من مشجعي النادي مدهشا ويمنحني طاقة إضافية لمواصلة العمل للمضي قدما".
وأكمل "هاجمنا الدوري الإنجليزي في الموسم الأول وها نحن نهاجمه في الموسم الثاني، أتطلع لمواصلة التقدم والتطور لخلق المزيد من اللحظات السحرية معا".
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