تقرير برتغالي: مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول لضم إنزو فيرنانديز

يتفوق مانشستر يونايتد على ليفربول في صراع ضم إنزو فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي.

وكشف برونو أندرادي الصحفي بشبكة "CNN" البرتغالية أن الشياطين الحمر في الصدارة على حساب الريدز.

وأضاف أن المحادثات بين الأطراف مستمرة، وسيدفع يونايتد 120 مليون يورو لضم اللاعب وهي قيمة الشرط الجزائي لتفادي أي منافسة مع أي فريق.

Manchester United está ultrapassando o Liverpool na corrida por Enzo Fernández. Já há conversas em andamento entre todos os envolvidos. Red Devils estão dispostos, inclusive, a bater a cláusula de 120 M€ e evitar qualquer concorrência — Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2022

وكشفت أمس الخميس صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن بنفيكا رفض عرضا من نادٍ لم تذكر اسمه بمقابل 100 مليون يورو ويتمسك بقيمة الشرط الجزائي. (طالع التفاصيل)

وتألق إنزو في كأس العالم 2022 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال بعد التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.

وانضم إنزو لصفوف بنفيكا في الصيف الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو.

وخاض إنزو العام الجاري 59 مباراة بقمصان ريفر بليت وبنفيكا والمنتخب الأرجنتيني، سجل 14 وصنع 13.

ومنذ انتقاله لبنفيكا خاض 24 مباراة سجل 3 وصنع 5 أهداف.

وشارك في كأس العالم 2022 خلال جميع المباريات الـ 7 وسجل هدفا وصنع آخر.