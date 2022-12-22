ريكورد: بنفيكا يرفض عرضا بـ 100 مليون يورو لبيع إنزو فيرنانديز

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

رفض نادي بنفيكا البرتغالي عرضا بقيمة 100 مليون يورو لبيع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب وسط الفريق.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية فأن النسور رفضوا العرض ومتمسكين ببيع اللاعب مقابل 120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وتألق إنزو في كأس العالم 2022 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال بعد التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.

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ولم تكشف الصحيفة البرتغالية هوية النادي الذي تقدم بعرض وصل لـ 100 مليون يورو.

ويبرز ليفربول الإنجليزي بين الأندية الأوروبية المهتمة بضم اللاعب البالغ 21 عاما.

وانضم إنزو لصفوف بنفيكا في الصيف الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو.

وخاض إنزو العام الجاري 59 مباراة بقمصان ريفر بليت وبنفيكا والمنتخب الأرجنتيني، سجل 14 وصنع 13.

ومنذ انتقاله لبنفيكا خاض 24 مباراة سجل 3 وصنع 5 أهداف.

وشارك في كأس العالم 2022 خلال جميع المباريات الـ 7 وسجل هدفا وصنع آخر.

إنزو فيرنانديز بنفيكا
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