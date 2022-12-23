48 لقطة غريبة في كأس العالم 2022 (2)

انتهى كأس العالم 2022 وتوج منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي باللقب، والآن جمّعنا لكم أغرب ما دار خلال شهر كامل في المونديال من جميع الفئات في أرض الملعب والمؤتمرات والمدرجات وحتى خارجهم في قطر.

ما سيلي ربما تجد غريبا أو جديدا لم يمر عليك خلال المونديال، الهدف هو جمع أبرز اللقطات لـ كأس العالم 2022.

طالع الجزء الأول من هنــــــــــــــــــــــــــــا، والآن إليكم الجزء الثاني والأخير.

بالتأكيد هناك مشجعون أثاروا الجدل في البطولة، لكن ماذا عن مشجع كتب رسالة لمديره إنه طلب إجازة مرضية وكان السبب الحقيقي السفر لحضور المباريات.

أو مشجع آخر كتب على لافتة إنه سيرشح لوالدته كيف باع مجواهرتها من أجل حضور مباريات المونديال.

ماذا عن مشجع برازيلي ساعد زوجته في تحضير مساحيق تجميل أثناء مباراة البرازيل وكرواتيا؟ البرازيل ودعت وقد يكون نادما على اصطحابها معه في تلك المباراة.

في كل مباراة تقريبا منذ فوز السعودية على الأرجنتين، أشهر مشجعون بكل لغات العالم لافتات في مباريات التانجو تحتوى جملة "أين ميسي؟" أو "ميسي وينه" كما اشتهرت حول العالم.

Él siempre estuvo ahí, en los corazones de quienes amamos al fútbol. ❤️⚽️

¡@Argentina, Campeón del Mundo! 🇦🇷🏆#CreeEnGrande pic.twitter.com/2AQoxX826n

ميسي توج باللقب والآن هو في انتظار كل من سأل عنه في المونديال.

يُعرف العرب بالكرم، قبل مباراة هولندا في ربع النهائي ظهر مشجعا أرجنتينيا في أحد القنوات العربية يقول إنه سيغادر قطر بعد مباراة أستراليا لإنه لا يمتلك ما يكفي من الأموال.

فظهر مشجعا عمانيا في نفس اللحظة وطلب منه أن يستضيفه في منزله حتى نهاية البطولة.

مراسل شبكة ESPN أوضح إن ما حدث كان الأكثر جنونا في تغطيته لكأس العالم.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بحث عن مشجع فلسطيني خلال البطولة بعد موقف رائع من الأخير.

وساعد المشجع الفلسطيني ابنه تيتي في حمل نجلها بعد المباراة الأولى ضد صربيا أثناء الخروج من الملعب.

تيتي بحث عن المشجع الفلسطيني من أجل شكره، وبالفعل التقيا لاحقا وأهداه المدرب المخضرم قميص البرازيل.

لكن للأسف قصة تيتي الرائعة في بداية البطولة لم تكتمل بالشكل الذي سعى له.

بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022 انتقد جاري نيفيل وروي كين رقص لاعبي السامبا ومدربهم بعد التقدم برباعية في الشوط الأول.

وقال كين بعد المباراة: "لا أفهم كيف يرقص مدرب والمباراة مستمرة ومدرب الخصم على بُعد 10 أمتار منه، اللعبة احترام، أرقص لاحقا في غرفة الملابس".

تيتي رد عليه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كرواتيا قائلا: : "اعتذر لكنني لن أرد على من لا يعرف تاريخ أو الثقافة البرازيلية، كما هو حال كل واحد منا".

وجاءت الفرصة لـ روي كين عقب توديع البرازيل إذ قال في تصريح مقتضب ساخرا: "لست متفاجئا من توديع البرازيل لـ كأس العالم لأنهم أهدروا طاقتهم في الرقص أمام كوريا الجنوبية".

التكنولوجيا توغلت كثيرا في كرة القدم بل وأصبح لها اليد العليا بفضل تقنيتي عين الصقر والفيديو المساعد.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ملاعب قطر كلها كانت مكيفة الهواء لتفادي درجات الحرارة العالية وخاصة في مباريات الظهيرة.

كريستيان إريكسن أبدى تعجبه من الأمر في المؤتمر الصحفي: "نتدرب في وقت متأخر ولذلك لا تمثل لنا درجة الحرارة المرتفعة أي مشكلة".

وأضاف "خلال المباراة لم نشعر بارتفاع درجة الحرارة بسبب تكييف الهواء في الملعب. يبدو الأمر غريبا في حد ذاته (وجود تكييف داخل الملعب)".

ظهرت لأول مرة تقنية التسلل نصف الألي، وهو ما ساهم في احتساب هدف الأرجنتين الثالث أمام فرنسا في نهائي كأس العالم رغم رفع الحكم المساعد راية التسلل في لقطة الهدف.

تدخل التكنولوجيا أصبح صارخا في لقطتي رونالدو واليابان.

لنبدأ بالكمبيوتر الياباني، هل توقعت أن تقنية خط المرمى قد تسري خارج جانبته.

هذا ما حدث ضد إسبانيا، فيفا أشار إلى أن الحكام استخدموا كاميرا خط المرمى للتأكد من أن الكرة لم تخرج من الملعب بكامل محيطها.

أقل من 1 سم، جعل اليابان في صدارة مجموعة ألمانيا وإسبانيا.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y — FIFA (@FIFAcom) December 2, 2022

فيما كشفت شركة أديداس هوية مُسجل هدف البرتغال الأول ضد أوروجواي والذي أثار الجدل، برونو فيرنانديش أم رونالدو؟

وأوضحت الشركة الألمانية: "لا يمكن قياس أي قوة خارجية على الكرة كما يتضح من عدم وجود - نبضات قلب - في قياساتنا وفي الرسم المرفق".

وأضاف "تتيح لنا أجهزة الاستشعار IMU بقوة 500 هيرتز داخل الكرة أن نكون دقيقين للغاية في تحليلنا".

الهدف في النهاية احتسب لبرونو وليس رونالدو.

رونالدو في البطولة أثار الجدل قبلها مع مانشستر يونايتد والذي انتهى بفسخ تعاقده بسبب تصريحاته.

قبل بداية البطولة قال رونالدو في تصريح صحفي: "أنا مضاد للرصاص، أنا مكسو بالحديد، توقفوا عن سؤال زملائي بشأني".

سجل ضد غانا وأثار الجدل قليلا لولا تقنية الفيديو.

في المباراة الثالثة ضد كوريا الجنوبية اشتبك رونالدو مع لاعب الخصم وفسّر سبب المشادة: "الإشارة كانت للاعب كوريا الجنوبية الذي طالبني بالخروج بسرعة وهو لا يملك أي سلطة".

بعد المباراة أبدى فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال استياءه مما حدث، والنتيجة جلوس رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال في بطولة كبرى لأول مرة منذ يورو 2008.

وللمصادفة أن كلاهما جاء أمام سويسرا.

الدون شارك كبديل وسجل هدفا لكن ألغي بسبب التسلل، وهو ما تكرر ضد المغرب.

ورغم مشاركته كبديل أمام أسود الأطلس خلال 45 دقيقة لكنه لم يستطع تقديم أي إضافة هجومية تذكر لتودع البرتغال ويخرج الدون باكيا في مشهد مؤثر للغاية مع احتمال أن تكون تلك البطولة الختامية له بكأس العالم.

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في نهاية دور المجموعات تأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه، لكن لاعبو المغرب احتفلوا بطريقة مختلفة يلمسون رأس مدربهم وليد الركراكي وهم يرددون "رأس الأفوكادو" وهو لقبه بين المغاربة.

وكان الركراكي صرّح قبل لقاء بلجيكا قائلا: "استحضروا النية وشجعوا اللاعبين وسترون صاحب رأس الأفوكادو ماذا سينجز".

رأس الأفوكادو انجز الكثير فقاد المغرب للمركز الرابع كأول مدرب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم.

اللقب أطلق على الركراكي خلال وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان مدربا لـ الوداد المغربي، وذلك بدافع السخرية من المدرب الأصلع، لكن الركراكي اشتهر به من ذلك الحين وصّرح إنه يحب اللقب.

رأس الأفوكادو أثار الجدل قبل مباراة فرنسا في المربع الذهبي ساخرا ممن ينتقده بسبب الاستحواذ قائلا: "سأطلب من إنفانتينو إضافة نقاط كلما زاد الاستحواذ عن 60%".

وربما يكون منتخب أستراليا أكثر منتخبا محظوظا في 2022 حتى ولو لم يصل بعيدا.

أمام بيرو في الملحق العالمي بشهر يونيو الماضي، استغل أندرو ريدمان حارس أستراليا انشغال حارس بيرو بالتصدي لركلة ترجيحية ومن ثم قذف زجاجته ورماها بعيدا.

بيدرو جاليسي حارس بيرو كان يعتمد على الزجاجة في وضع صور توضح له أماكن تسديد لاعبي أستراليا على طريقة محمد أبو جبل في كأس أمم إفريقيا 2021، لكنه خسر بسبب إطاحة ريدمان بها.

وفي مباراة الدنمارك بالجولة الثالثة من دور المجموعات، أسقط كريستيان إريكسن ورقة من يده قبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء.

التقطتها ميشيل دوك من على الأرض وسلمها لمدربه الذي أجرى تعديلا على تغييراته لتتناسب مع أفكار الدنمارك.

خدعة ناجحة قادت أستراليا للتأهل خلف فرنسا على حساب تونس.

في إنجلترا، لماذا أصبحوا يتغنون باسم ابنة رئيس أمريكي سابق؟

لم يهتف مشجعو الأسود الثلاثة هتافهم الشهير "عائدة للمنزل" بل في 2022 تغير الوضع لأغنية "sweet Caroline" ، وأغنية عن ابنة جون كينيدي رئيس أمريكا السابق.

الأغنية مستمرة معهم من يورو 2020 والتي خسرها منتخب إنجلترا أمام إيطاليا، واستمرت معهم حتى كأس العالم لكن تلك المرة ودعوا أمام الديوك الفرنسية.

هناك لاعبون في كأس العالم سبق أن شاركوا في بطولات لألعاب أخرى بشكل احترافي.

إيفان بيريشيتش شارك في بطولة الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية 2017.

أما يحيى جبران لعب من قبل كرة صالات، وأصبح أول لاعب يشارك في بطولتي كأس العالم لكرة الصالات وكرة القدم في التاريخ.

قبل المباراة النهائية أصيب لاعبو فرنسا بفيروس يُدعى "فيروس الإبل" وضرب 5 لاعبين لم يتدربوا.

عثمان ديميبلي وجد الحل وكشفه قبل بداية اللقاء: "دايو أوبامياكانو وأدريان رابيو شعرا بالصداع، وأحضرت لهما كوب من الشاي بالزنجبيل والعسل لمساعدتهما على الراحة".

الثنائي تعافى في الوقت المناسب وربما يكون مشروب ديميبلي السبب.

شهد كأس العالم 2022 لأول مرة تطبيق قاعدة التغييرات الخمسة، مع إضافة تغيير حال الوصول لشوطين إضافيين.

كل المباريات في كأس العالم شهدت على الأقل 12 تغييرا حال وصولها لشوطين إضافيين، لكن ما رأيك في 13 تغييرا في نهائي كأس العالم.

ربما سيظل رقما قياسيا في تاريخ المسابقة.

بعد الوصول لشوطين إضافيين وصل منتخبا الأرجنتين وفرنسا لـ 6 تغييرات لكل فريق أي المجموع 12.

فرنسا أجرت تغييرا سابعا وهي أول منتخب يُجرى 7 تغييرات في مباراة واحدة من كأس العالم، عندما خرج أدريان رابيو مستفيدا من قاعدة الإصابة في الرأس.

الغرائب استمرت لما بعد المباراة النهائية وتواجد الطباخ التركي "نصرت" داخل أرضية الملعب وملتقطا صورا عديدة بمفرده ورفقة لاعبي التانجو مع النسخة الأصلية من كأس العالم.

أمر أثار استياء العديد وفتح الباب أمام فيفا لتحقيق في الأمر.

أشعر أنني أطالت عليكم لكن تلك الأخيرة.

صحيفة ديلي ميل كشفت أن الصين أذاعت مباريات كأس العالم بتأخير في البث لمدة 30 ثانية.

السبب؟ اجتزاء المشاهد التي يظهر فيه جمهور في المدرجات دون ارتداء كمامات وجه.

وترى الحكومة الصينية أن لقطات الجماهير في مدرجات الملاعب القطرية دون كمامات قد تؤجج أكثر الشعب الصيني.

يتزامن ذلك مع احتجاجات شعبية عرفتها البلاد ضد الإجراءات الوقائية الصارمة التي تفرضها الحكومة.

الآن أنت تشعر بالسعادة لأنك لم تكن في الصين لمشاهدة مباريات كأس العالم وإلا فاتك الكثير.