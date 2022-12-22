تقرير: فيفا يفتح تحقيقا بعد انتهاك الشيف نصرت القواعد ولمس كأس العالم

فتح الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" تحقيقا بخصوص تواجد الشيف التركي نصرت جوكشيه في أرض الملعب خلال نهائي كأس العالم 2022 بحسب ديلي ميل.

وتواجد نصرت جوكشيه أثناء احتفالات المنتخب الأرجنتيني بلقب المونديال على أرض الملعب ممسكا بالكأس مخالفا قواعد فيفا.

وتنص قواعد فيفا على أنه لا يحق لأي شخص لمس كأس العالم سوى المتوجين الحاليين والسابقيين.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولو بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم منع نصرت من حضور مبارياتها.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي للبطولة بعد التصرفات المثيرة الجدل خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج.

وظهر نصرت في أكثر من صورة أثناء الاحتفالات محاولا لمس الكأس والتقاط صورة برفقته وهذا ما حدث لاحقا.

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بالإضافة إلى محاولات التصوير مع اللاعبين أثناء الاحتفالات بينهم ليونيل ميسي الذي لم يبدو عليه تقبل ذلك في كثير من اللقطات.

لماذا يمنع فيفا لمس كأس العالم؟

بسبب محاولات سابقة لسرقة الكأس مثل نسخة جول ريميه والتي يحتفظ بها منتخب البرازيل عقب تتويجه بها للمرة الثالثة في 1970.

وبحسب موقع "NBC Washington" فأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض أن تحتفظ الدول الفائزة باللقب لأسباب تتعلق بالأمن خاصة مع المحاولات العديدة لسرقته في السنوات العديدة الماضية.

في عام 1938 أوتورينو باراسي رئيس الاتحاد الإيطالي خبأ كأس جول ريميه في صندوق الأحذية تحت سريره خوفا من سرقته إبان الحرب العالمية الثانية. (تعرف أكثر من خلال متحف في الجول لـ كأس العالم)

وفي 1966 سُرق الكأس في لندن وعُثر عليه عن طريق الكلب "بيكلز".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين توج باللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.