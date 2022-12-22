مساعد كلوب: لاعبو ليفربول جائعون.. توقف كأس العالم كان فرصة لالتقاط الأنفاس

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف أمام بورنموث

يشعر بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن لاعبي فريقه يريدون الاستفاقة من البداية المتذبذبة للموسم ودخول الجزء الثاني من الموسم بقوة.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

وقال لايندرز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "التوقف بسبب كأس العالم كان فرصة لالتقاط الأنفاس، لقد أتاح لنا الوقت لتحديث أفكارنا على أرض الملعب".

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وأضاف "في ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام كان الجميع بحاجة للتعافي".

وتابع "نحن نعتبرها مجرد بداية جديدة. اللاعبون جائعون ومتحمسون ويريدون إظهار ذلك على أرض الملعب".

وشدد "عليك تحقيق أقصى استفادة مما يمكنك تغييره وهذا ما نحاول دائمًا القيام به. استغللنا هذه الاستراحة، والتي كانت مفيدة حقًا، ليس فقط للتدريب الجيد، ولكن أيضًا لتدريب الأعين والعقل من خلال اجتماعات الفيديو".

وواصل "نحن نريد أن نظهر من نحن والأهم من ذلك الفوز بمباريات كرة القدم. هذا ما سنحاول القيام به أمام مانشستر سيتي".

وأتم "علينا أن نكون متحمسين بنسبة 100% لمباراة سيتي، ليس فقط لسيتي، ولكن بشكل خاص للمرحلة الثانية من الموسم".

مانشستر سيتي يواجه ليفربول بدون 11 لاعبا

عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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