مانشستر سيتي يواجه ليفربول بدون 11 لاعبا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية

يواجه مانشستر سيتي أزمة نقص عددي حادة قبل مواجهة ليفربول يوم الخميس، إذ يدخل المباراة بدون 11 لاعبا.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

وذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن بيب جوارديولا مدرب سيتي سيدخل المباراة بدون 11 من لاعبيه الذين انضموا للتدريبات مؤخرا أو لم ينضموا بعد المشاركة في كأس العالم.

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اللاعبون هم: البرازيلي إيدرسون والإسباني إيمريك لابورت والثلاثي البرتغالي روبن دياش وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا والفائز بلقب المونديال جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين والخماسي الإنجليزي كايل ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش.

وشهدت تدريبات سيتي يوم الثلاثاء عودة الإسباني رودري ومواطنه أيمريك لابورت والنمساوي مانويل أكانجي والهولندي ناثان آكي إلى الفريق.

في المقابل، يستعد إيرلينج هالاند ورياض محرز وسيرجيو جوميز وستيفان أورتيجا وكول بالمر وغيرهم للمشاركة في اللقاء بعد الغياب عن كأس العالم وحضور فترة الإعداد القصيرة من بدايتها.

قبل أيام، قال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لدينا الآن 4 أو 5 لاعبين من اللذين شاركوا في كأس العالم وسنتنظر لنرى حالة باقي الفريق".

وأكمل "بعض اللاعبين سيعودون في الأيام المقبلة ثم ينضمون لباقي زملائهم في الفريق".

وأضاف "لا يوجد لدينا لاعبون جاهزون في الوقت الحالي، ولكن سنخوض مواجهة ليفربول لأن موعد المباراة تحدد".

وخاض 16 لاعبا من مانشستر سيتي بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، لكن لم يعد سوى البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جوندوجان، بعد أن ودعا المسابقة من مرحلة المجموعات.

وشارك الثنائي في مواجهة سيتي الودية أمام جيرونا التي انتهت بالفوز 2-0 في ظل غياب 14 لاعبا عن مران الفريق السماوي.

وواصل بيب "لاعبو إنجلترا والبرتغال سيعودون في وقت متأخر، لكن عودة ناثان آكي ورودري وإيمريك لابورت قريبة".

عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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