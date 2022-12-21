مؤتمر مساعد كلوب: لا توجد مباريات مملة أمام مانشستر سيتي

يتوقع بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مباراة حماسية بين فريقه ومانشستر سيتي رغم غياب العديد من اللاعبين عن الطرفين.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

وقال لايندرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "مواجهة سيتي؟ لا توجد مباريات مملة أبدا ضد مانشستر سيتي".

وأضاف "كل فريق يحاول تقديم أفضل ما لديه، وعلينا أن نكون مستعدين للمواجهة وأن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه".

وتابع "إنها مباراة خروج مغلوب وعليك الفوز إذا كنت تريد مواصلة مشوار البطولة، عندما تواجه سيتي في أي بطولة تجد لديه أفضل اللاعبين في إنجلترا".

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وعن التشكيل المتوقع لفريقه، أوضح "نشعر بأنه علينا منح الفرص للاعبين الشباب لأننا نؤمن بهم".

وأتم "سنتدرب مرة أخرى قبل المباراة وسنرى حالة اللاعبين البدنية، قبل وضع التشكيل".

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عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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