جناح فرنسا يتحدث بعد تعرضه لإهانات عنصرية عقب نهائي كأس العالم

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

ركلات الترجيح - الأرجنتين - فرنسا

تحدث كينجسلي كومان جناح فرنسا لأول مرة منذ تعرضه لتعليقات عنصرية عقب إهدار ركلة ترجيح في نهائي كأس العالم 2022.

كومان أهدر ركلة ترجيح في نهائي المونديال لتتوج الأرجنتين بكأس العالم بعد غياب 36 عاما، فتعرض لإهانات عنصرية جعلت الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتحرك لمقاضاة المتورطين (التفاصيل).

وقال كومان عبر حسابه على إنستجرام: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم الرقيقة".

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وأكمل لاعب بايرن ميونيخ "لقد كانت رحلة رائعة ويمكننا أن نفخر بما حققناه".

وأضاف "أشعر بالحزن وخيبة الأمل لكني لست منهزما. الشيء المؤكد أننا سنعود".

وأدان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الهجوم العنصري الذي تعرض له بعض لاعبي الديوك عقب نهائي كأس العالم 2022.

وأفاد الاتحاد الفرنسي في بيان: "بعد نهائي كأس العالم تعرّض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وتحمل كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "الاتحاد الفرنسي يدين هؤلاء وسيتقدم بشكوى ضدهم".

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أدان الهجوم العنصري الذي تعرض له لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان بعد نهائي كأس العالم 2022.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "يدين بايرن ميونيخ الهجوم العنصري ضد اللاعب كينجسلي كومان".

وأضاف البيان "عائلة بايرن بأكملها خلفك كومان، لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا".

أهدر كومان ركلة الترجيح الثانية، قبل أن يفعل زميله أوريلين تشواميني مثله، حتى انتهت ركلات الترجيح بفوز الأرجنتين 4-2.

وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.

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