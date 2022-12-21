الاتحاد الفرنسي يدين العنصرية ضد لاعبيه ويقاضي المتورطين

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

ركلات الترجيح - الأرجنتين - فرنسا

أدان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الهجوم العنصري الذي تعرض له بعض لاعبي الديوك عقب نهائي كأس العالم 2022.

وخسر منتخب فرنسا نهائي المونديال أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي.

وأفاد الاتحاد الفرنسي في بيان: "بعد نهائي كأس العالم تعرّض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وتحمل كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي".

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: زهانج لا يفكر في بيع إنتر باستثناء فاران ودالوت ومارتينيز.. يونايتد كامل العدد قبل مواجهة بيرنلي تقرير: البنك المركزي في الأرجنتين يدرس طباعة صورة ميسي على إحدى العملات النقدية موندو: ميسي يفضل تجديد عقده مع باريس

وأضاف البيان "الاتحاد الفرنسي يدين هؤلاء وسيتقدم بشكوى ضدهم".

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أدان الهجوم العنصري الذي تعرض له لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان بعد نهائي كأس العالم 2022.

كومان أهدر ركلة ترجيح في نهائي المونديال لتتوج الأرجنتين بكأس العالم بعد غياب 36 عاما.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "يدين بايرن ميونيخ الهجوم العنصري ضد اللاعب كينجسلي كومان".

وأضاف البيان "عائلة بايرن بأكملها خلفك كومان، لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا".

أهدر كومان ركلة الترجيح الثانية، قبل أن يفعل زميله أوريلين تشواميني مثله، حتى انتهت ركلات الترجيح بفوز الأرجنتين 4-2.

وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.

فرنسا الأرجنتين كأس العالم 2022
نرشح لكم
الكشف عما قاله ديشامب ومبابي للاعبي فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم التكريم من الخصم.. بصمة منتظرة لقدم ميسي في ماراكانا تقرير: البنك المركزي في الأرجنتين يدرس طباعة صورة ميسي على إحدى العملات النقدية رسالة مؤثرة من ميسي عن فوز الأرجنتين بكأس العالم قواعد لمس كأس العالم.. هل انتهكت قدسية الجائزة الأقيم في احتفالات الأرجنتين؟ أمرابط: وضعنا الكرة الإفريقية على الخريطة ووحدنا العالم العربي لوريس: لن نختبئ وراء الأعذار.. وهذا هو سبب الأسف الوحيد ليكيب توضح مستقبل زيدان مع اقتراب استمرار ديشامب رفقة فرنسا
أخر الأخبار
مران الأهلي - مباراة ودية مع فريق الشباب.. وطاهر يواصل التأهيل 19 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - تأجيل مباراة الحمام والمجد لأسباب أمنية 30 دقيقة | الدرجة الثانية
الكشف عما قاله ديشامب ومبابي للاعبي فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم 48 دقيقة | قطر 2022
التكريم من الخصم.. بصمة منتظرة لقدم ميسي في ماراكانا 48 دقيقة | قطر 2022
لا جازيتا: عقوبات تنتظر المتورطين في اتفاقيات سرية مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الفرنسي يدين العنصرية ضد لاعبيه ويقاضي المتورطين ساعة | قطر 2022
لا جازيتا ديلو سبورت: زهانج لا يفكر في بيع إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
باستثناء فاران ودالوت ومارتينيز.. يونايتد كامل العدد قبل مواجهة بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب