لا جازيتا: عقوبات تنتظر المتورطين في اتفاقيات سرية مع يوفنتوس

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يواجه عددا من لاعبي يوفنتوس إمكانية توقيع عقوبات عليهم من المدعي العام في ظل التحقيقات المستمرة.

ويعاني يوفنتوس من وضع صعب في ظل التحقيقات المالية التي تُجرى، وتزداد الأمور سوءا في ظل توقيع عدد من اللاعبين على عقود تحتوي اتفاقيات سرية للرواتب.

واكُتشف توقيع مجموعة من اللاعبين على اتفاقية تضمن لهم حصولهم على رواتب 3 أشهر في المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا على الرغم مما أثير حول خصم الرواتب.

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وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن اللاعبين ووكلائهم يواجهون خطرا في هذه الحالة والتي ستصل لغرامات وحالات استبعاد محتملة على الطاولة لأولئك الذين وقعوا هذه الصفقات السرية مع يوفنتوس.

وكشفت الصحيفة الإيطالية في وقت سابق أيضا عن طلب رونالدو من يوفنتوس دفع ما يقرب من 20 مليون يورو سرا في المراحل الأولى من جائحة كورونا. (طالع التفاصيل)

وسبق أن استقال أندريا أنيلي ومجلس إدارة النادي بالكامل بشكل غير متوقع الشهر الماضي نتيجة لهذا الوضع المالي غير المستقر. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيقا بشأن يوفنتوس الإيطالي لوجود الانتهاكات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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