زلزال في إيطاليا.. استقالة مجلس إدارة يوفنتوس بالكامل

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

أندريا أنييلي

أعلن مجلس إدارة نادي يوفنتوس استقالته من منصبه بكامل أعضائه بشكل رسمي.

وأشار النادي في بيانه إلى أن كل من أندريا أنييلي رئيس النادي ونائبه بافل نيدفيد وماوريتسيو أريبافيني المدير الرياضي قد قدموا استقالة جماعية خلال اجتماع استثنائي أقيم مساء اليوم.

كما تقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي باستقالتهم أيضا.

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مجلس الإدارة رأى أن قرار الاستقالة هو الأنسب لمصحلة النادي في الوقت الحالي بسبب قضايا الحسابات القانونية لذلك يرى أنييلي إن النادي يحتاج إلى مجلس إدارة جديد.

وقرر المجلس إسناد رئاسة النادي التنفيذية بشكل مؤقت لأريفاباني الذي سيتولى مسؤولية قيادة النادي حتى الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد.

كما تم الإعلان عن تولي ماوريتسيو سكانافينو منصب مدير عام النادي.

ويتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ عام 2010 وأسهم في عودة الفريق لمنصات التتويج بعد أن حصل على الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي فإن مجلس الإدارة المقبل سيتم اختياره خلال الأشهر المقبلة.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.

يوفنتوس أندريا أنييلي بافل نيدفيد
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