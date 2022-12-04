لا جازيتا ديلو سبورت تكشف بند سري بين رونالدو ويوفنتوس لدفع 20 مليون يورو

أفادت تقارير جديدة بشأن تحقيق يوفنتوس عن الاتفاق سرا مع كريستيانو رونالدو على دفع 19.9 مليون يورو خلال جائحة كورونا.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر يوفنتوس

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيقا بشأن يوفنتوس الإيطالي لوجود الانتهاكات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن طلب رونالدو من يوفنتوس دفع ما يقرب من 20 مليون يورو سرا في المراحل الأولى من جائحة كورونا.

وأعلن يوفنتوس علنا تعليق دفع الرواتب وقت جائحة كورونا، وفي السر وافق النادي على دفع أموال رونالدو ولم يتم إبلاغ الاتحاد الإيطالي بهذه الاتفاقية حيث تم إبعادها عن ميزانياتها المبلغ عنها.

يأتي ذلك في تبعات الزلزال الذي ضرب يوفنتوس بإعلان مجلس إدارة النادي استقالته بالكامل. (طالع التفاصيل)

وفي نفس الوقت طالبت رابطة الدوري الإسباني من الاتحاد الأوروبي (يويفا) فرض عقوبات فورية ضد يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

ووافق رونالدو علنا على خفض راتبه لكنه وقع سرا صفقة مع النادي تضمن له الحصول على 19.9 مليون يورو حتى إذا غادر البيانكونيري.

وأشار التقرير إلى دعوة رونالدو لفريق من المحامين لفحص الوضع في يوفنتوس ودراسة الميزانية قبل تقديم طلبه.

وفي الإعلان الأخير لعقوبات يويفا بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف تم التوصل لتسوية ليدفع يوفنتوس 3.5 مليون يورو بدلا من 23 مليون.

وأشار يوفنتوس في بيانه إلى أن كل من أندريا أنييلي رئيس النادي ونائبه بافل نيدفيد وماوريتسيو أريبافيني المدير الرياضي قد قدموا استقالة جماعية خلال اجتماع استثنائي أقيم مساء اليوم.

كما تقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي باستقالتهم أيضا.

مجلس الإدارة رأى أن قرار الاستقالة هو الأنسب لمصحلة النادي في الوقت الحالي بسبب قضايا الحسابات القانونية لذلك يرى أنييلي إن النادي يحتاج إلى مجلس إدارة جديد.

وقرر المجلس إسناد رئاسة النادي التنفيذية بشكل مؤقت لأريفاباني الذي سيتولى مسؤولية قيادة النادي حتى الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد.

كما تم الإعلان عن تولي ماوريتسيو سكانافينو منصب مدير عام النادي.

تولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ عام 2010 وأسهم في عودة الفريق لمنصات التتويج بعد أن حصل على الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي فإن مجلس الإدارة المقبل سيتم اختياره خلال الأشهر المقبلة.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.