كما انفرد في الجول.. الأهلي يغرم أفشة ماليا بعد تسديد ركلة الجزاء

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 13:25

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - الأهلي ضد فيوتشر

أعلن النادي الأهلي عن تغريم لاعبه محمد مجدي "أفشة" ماليًا وفقًا للائحة.

جاء ذلك على خلفية تسديد اللاعب لركة الجزاء في المباراة الماضية أمام فيوتشر.

وكان FilGoal.com قد انفرد بالقرار مساء الجمعة، وذكر أن أفشة قرر تسديد الركلة من تلقاء نفسه رغم وجود علي معلول في الملعب.

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واعترف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه لم يعرف سبب تسديد أفشة للركلة.

وتعادل الأهلي مع فيوتشر الجمعة في ملعب WE السلام إيجابيا بهدف لمثله في سابع جولات الدوري.

وأهدر أفشة ركلة جزاء في الثواني الأخيرة كانت كفيلة بفوز الأهلي بالمباراة وتجنب إهدار النقاط للمرة الأولى هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الزمالك.

أفشة (26 عامًا) لم يسجل أي هدف في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حتى اللحظة.

وشارك أفشة أساسيًا أمام فيوتشر ولعب المباراة كاملة، وتولى التسديد في الوقت الحاسم رغم تواجد المتخصص علي معلول على أرض الملعب.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام فاركو غدًا الثلاثاء في الجولة الثامنة للدوري المصري.

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