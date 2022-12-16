خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 23:16

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة مع سعد سمير - الأهلي ضد فيوتشر

قرر الأهلي تغريم لاعبه محمد مجدي "أفشة" بعد تسديده ركلة جزاء ضد فيوتشر في ظل وجود علي معلول في الملعب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الغرامة جاءت على أفشة بعدما قرر تسديد الركلة المهدرة من تلقاء نفسه رغم وجود معلول المسدد الأول في الملعب.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أكد في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة أنه لا يعرف سبب تسديد أفشة لركلة الجزاء في ظل تواجد معلول.

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وتعادل الأهلي مع فيوتشر اليوم الجمعة في ملعب WE السلام إيجابيا بهدف لمثله في سابع جولات الدوري.

في الوقت ذاته علم FilGoal.com أن كولر قرر اصطحاب اللاعبين إلى ملعب مختار التتش بعد مواجهة فيوتشر وعقد معهم جلسة تحذيرية واتهمهم بالتقصير وهدد من يعاني من الاستهتار بعدم وجوده في الفريق مستقبلا.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الزمالك.

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