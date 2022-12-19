مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - الأرجنتين

كشف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، سبب احتفاله المثير للجدل بعد فوزه بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال مارتينيز بعد اللقاء: "كنت هادئًا أثناء ركلات الجزاء".

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وتابع حارس أستون فيلا: "لقد تغلبوا عليّ 3 مرات وسجّلوا في مرماي 3 أهداف، لكن أعتقد أنني قمت بالأمور بشكل مميز بعدها".

وتحدّث عن احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس: "فعلت تلك الحركة لأن الفرنسيين أطلقوا علي صافرات الاستهجان".

وأتم عبر إذاعة "لا ريد" الأرجنتينية: "لا أستطيع تحمل التكبر".

وتصدى مارتينيز لفرصة هائلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي أمام راندال كولو مواني، كانت كفيلة بخسارة بلاده.

لاحقًا تصدى مارتينيز لركلة الجزاء الترجيحية التي سددها كينجسلي كومان، كما ارتمى في الاتجاه الصحيح بركلة أوريليان تشواميني التي سُددت خارج المرمى.

ولم يتوقف جدل مارتينيز عند احتفاله بعد كل ركلة أو بعد تسلمه جائزة الأفضل، بل استمر في غرفة خلع الملابس.

وظهر مارتينيز في مقطع فيديو الذي أوقف الاحتفالات فجأة وصرخ بصوتٍ عالٍ: "دقيقة صمت على مبابي الميت".

وكان مارتينيز حاسمًا أيضًا في ركلات الجزاء الترجيحية بالدور ربع النهائي أمام هولندا، كما تصدى لفرصة خطيرة في آخر دقيقة أمام أستراليا بثمن النهائي.

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