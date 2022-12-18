ميسي قفّل اللعبة

أخيرا الحلم تحول إلى واقع، لا مزيد من البكاء في النهائيات، لا مزيد من الآلام والانتقادات وهي النهاية التي تمناها.

ميسي بطل كأس العالم، الأرجنتين بطل كأس العالم 2022.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

افتتح ليونيل ميسي أهداف المباراة للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وأضاف آنخيل دي ماريا الهدف الثاني لراقصي التانجو في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 79 قلص كيليان مبابي النتيجة من ركلة جزاء.

وبعد دقيقة واحدة أدرك التعادل بتسديدة صاروخية على الطائر.

وبينما كانت المباراة تشير لانتفاضة فرنسية تاريخية سجل ميسي هدفا ثالثا قاتلا في الدقيقة 109.

لكن ذلك الهدف لم يكن قاتلا بعدما أدرك مبابي التعادل مجددا من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 118.

وفي ركلات الترجيح فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 4-2 بعد إهدار كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني.

وانتهى أخيرا انتظار الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم بعد 36 عاما من الغياب، بعدما توجوا به بقيادة الأيقونة مارادونا في 1986.

فيما كان التتويج الأول بقيادة الأيقونة الأخرى ماريو كيمبيس.

وجاء التتويج في 2022 بقيادة ليونيل أندريس ميسي.

وأصبح منتخب الأرجنتين ثاني فريق في التاريخ يخسر في أول مباراة له في كأس العالم ويتوج باللقب في النهاية وذلك بعدما هُزم من السعودية، وهو الأمر الذي حدث مع إسبانيا في 2010 حينما خسر الماتادور من سويسرا وتوج بالكأس في النهاية.

كما أن الأرجنتين أول منتخب من أمريكا الجنوبية يفوز باللقب منذ البرازيل من عام 2002.

ميسي قفِّل اللعبة بعد غياب "الخشب"

ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة هو الأكثر ظهورا بقميص البلوجرانا في التاريخ.

ميسي هو هداف الأرجنتين في كأس العالم بـ13 هدفا، هو الهداف التاريخي للتانجو بـ98 هدفا والأكثر ظهورا بقميصه، وأول لاعب في التاريخ يسجل هدفا على الأقل في كل المراحل من المونديال.

صنع ميسي التاريخ بالتتويج بكل البطولات التي شارك فيها تقريبا وأعدا بطولة واحدة لم تدخل خزائنه، كأس العالم.

ويمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي شخص من وضع يده بدون قفازات على الأقل على الكأس في حال لم يكن توج به، والآن يمكن لليو أن تلمس يده أغلى الكؤوس على الإطلاق.

قبل اليوم كان يتهم ميسي تارة بأنه لا يلعب جيدا مع الأرجنتين وتارة أخرى يتم اتهام زملائه بالتقصير وادعاء أنهم "ميسي و10 خشبات".

والآن انتهى عصر الخشب وبات "ميسي و10 أبطال".

فض الاشتباك

تتويج الأرجنتين بكأس العالم فض الاشتباك بينها وبين فرنسا وأوروجواي بعدما كان كل منهم في رصيده لقبين، والآن التانجو يملك ثلاثة كؤوس.

ويعد منتخب البرازيل أكثر المتوجين باللقب بواقع خمس مرات يليه ألمانيا وإيطاليا ولكل منهما أربعة ألقاب، ثم يأتي منتخب الأرجنتين.

وخاض منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم ست مرات فاز في ثلاثة، وخسر في ثلاثة أعوام 1970 و1994 و2014.

أما منتخب فرنسا فخاض النهائي أربع مرات فاز في مرتين عامي 1998 و2018، فيما خسر في 2006 و2022.

سكالوني التاريخي

أصبح ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ثالث مدرب من بلاده يفوز بكأس العالم بعد سيزار مينوتي في 1978 وكارلوس بيلاردو في 1986.

لكن سكالوني كتب تاريخا ذهبيا لنفسه بجمعه بين لقبي كوبا أمريكا وكأس العالم ليصبح أول مدرب أرجنتيني يحقق ذلك الإنجاز.

العائدون أوباميكانو رابيو ودي ماريا

شهد تشكيل منتخب فرنسا عودة دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو له عقب غيابهما عن نصف النهائي أمام المغرب للإصابة بنزلة برد.

فيما تواجد الثلاثي الهجومي الناري عثمان ديمبيلي وأوليفييه جيرو وكيليان مبابي.

وفي الأرجنتين تواجد آنخيل دي ماريا كأساسي لثاني مرة منذ لقاء السعودية بعد غيابه المباريات الماضية للإصابة.

وتواجد في الهجوم بجواره جوليان ألفاريز وليونيل ميسي.

دي ماريا يبدأ في هجوم الأرجنتين بجانب ميسي وألفاريز، تايلافيكو يبدأ بدلا من أكونيا 🇦🇷🌟#FIFAWorldCup#في_المونديال pic.twitter.com/O2xICq7mqd — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2022

الشوط الأول.. الأرجنتين قدمت كل شيء

بدأت المباراة بسيطرة أرجنتينية على الكرة وانتهت في النهاية بتسديدة قوية من أليكسيس ماك أليستر تصدى لها هوجو لوريس بثبات.

وسدد رودريجو دي بول كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ارتطمت بقدم رافائيل فاران غيرت تجاهها ومرت إلى ركلة ركنية.

وتوقف اللعب لإصابة هوجو لوريس ولكنه عاد واستكمل اللقاء بلا مشكلة.

ومرر دي بول تمريرة زاحفة لكن تسديدة دي ماريا ذهبت أعلى المرمى بكثير.

وحول جيرو عرضية جريزمان برأسية لكنها مرت أعلى المرمى الأرجنتيني.

وفي الدقيقة 21 أسقط عثمان ديمبيلي نظيره دي ماريا واحتسب الحكم ركلة جزاء.

وارتقى ميسي لتسديد الركلة وسددها بنجاح على يسار لوريس في الدقيقة 23 ليعلن عن الهدف الأول لراقصي التانجو.

ذلك الهدف كتب التاريخ لميسي بكونه أول لاعب في التاريخ في كل مراحل كأس العالم بداية من دور المجموعات مرورا بدور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

انحصر اللعب في وسط الملعب بعد ذلك في ظل محاولات فرنسية لكسر قوة وسط ملعب الأرجنتين، في الناحية الأخرى لم يستطع لاعبو التانجو إيجاد طريقا نحو مرمى لوريس.

وحتى الدقيقة 34 كان منتخب الأرجنتين سدد الكرة خمس مرات على فرنسا من بينهم تسديدتين على مرمى لوريس، بينما لم يكن هناك أي تصويبة على مرمى إيميليانو مارتينيز أو حتى خارجها.

وفي الدقيقة 36 ومن هجمة مرتدة سريعة مرر ميسي كرة بينية إلى ماك أليستر الذي أرسلها سريعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ليقابلها دي ماريا بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للأرجنتين.

وأصبح دي ماريا بفضل ذلك الهدف هو أول لاعب في تاريخ الأرجنتين يسجل في نهائيي كوبا أمريكا وكأس العالم.

وأجرى ديديه ديشامب تبديلين مبكرين في الدقيقة 41 بخروج جيرو وديمبيلي وشارك بدلا منهم ماركوس تورام وراندال كولو مواني.

ودخل ذلك التبديل التاريخ بكون عائلة تورام هي أول من يشرك الأب والنجل في نسختين مختلفتين من نهائي كأس العالم.

واحتسب الحكم البولندي سيمون مارشينياك سبع دقائق وقت بدل من الضائع.

وخلال تلك الدقائق لم يحدث أي جديد بل بقت الكرة في وسط الملعب وسط استحواذ من لاعبي الأرجنتين عليها.

وحصل إنزو فيرنانديز على بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة على كولو مواني.

قطار مبابي

بدأ الشوط الثاني بهجوم أرجنتيني وفي الدقيقة 49 أرسل دي ماريا تمريرة عرضية من اليسار قابلها دي بول بتسديدة بيمناه لكن تصدى لها لوريس بثبات.

وحصل رابيو على إنذار في الدقيقة 55 بعد تدخله بقوة على دي بول.

وفي الدقيقة 59 تصدى لوريس لتسديدة من ألفاريز مرت لركلة ركنية بدون خطورة.

وبعدها سدد ميسي كرة بيمناه لكنها ذهبت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 64 أجرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أولى تبديلاته بمشاركة أكونيا بدلا من دي ماريا.

وجاء تهديد قوي من مبابي في الدقيقة 71 لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 71 شارك كينجسلي كومان وإدواردو كامافينجا بدلا من أنطوان جريزمان وثيو هيرنانديز.

وسدد إنزو فيرنانديز كرة مقوسة في الدقيقة 72 لكن تصدى لها لوريس بسهولة.

وفي الدقيقة 79 حصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء بعد عرقلة نيكولاس أوتاميندي لكولو مواني.

وعقب دقيقة واحدة سدد مبابي الركلة بنجاح على يمين مارتينيز الذي قفز على الكرة لكنها كانت أسرع منه لتسكن الشباك ويقلص النتيجة للديوك الفرنسية.

وفي الدقيقة 82 ومن هجمة سريعة للغاية تبادل مبابي الكرة مع ماركوس تورام ليسدد كيليان صاروخية بيمناه على الطائر سكنت الشباك ليدرك التعادل لفرنسا.

وأصبح مبابي بفضل هدفه الأول –قبل أن يأتي الثاني سريعا بالطبع- أصغر لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثرس في تاريخ كأس العالم بعمر 23 عاما و363 يوما.

أما الهدف الثاني له فجعله ثاني لاعب يسجل هدفا في نسختين متتاليتين من نهائي كأس العالم بعد البرازيلي فافا في 1958 و1962.

كما أصبح مبابي أول لاعب منذ البرازيلي رونالدو الظاهرة في نسخة 2002 يسجل أكثر من ستة أهداف في بطولة واحدة من كأس العالم بعدما وصل لثمانية أهداف ليتوج بالطبع بجائزة هداف البطولة.س

وحصل ماركوس تورام على إنذار بداعي الادعاء للحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87.

واحتسب الحكم مارشينياك ثماني دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سدد مبابي الكرة ارتطمت بأوتاميندي وذهبت لركلة ركنية.

وكاد منتخب فرنسا يسجل هدفا قاتلا بعد مرور رائع من كومان وعرضية زاحفة من كامافينجا لكن تصدى لها مارتينيز على مرتين قبل أن يودعها تورام في الشباك.

وأطلق ميسي تسديدة قوية للغاية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء حولها لوريس لركلة ركنية.

وحصل أكونيا على إنذار بعد تدخله على كامافينجا وتعطيله لهجمة مرتدة سريعة للغاية بعد تشتيت الركلة الركنية من دفاع فرنسا.

لم يحدث لينتهي الوقت الأصلي من المباراة وتستمر المواجهة لشوطين إضافيين.

وأصبح ذلك النهائي هو الثامن في التاريخ الذي يتم اللجوء فيه لشوطين إضافيين.

ميسي ومبابي يردان على بعضهما البعض

وأجرى سكالوني تبديلا بمشاركة جونزالو مونتيل بدلا من مولينا قبل بدء الشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة 96 شارك يوسفو فوفانا بدلا من رابيو.

وأنقذ ميسي منتخب الأرجنتين بتشتيته لكرة برأسه بعدما غيرت تجاهها إثر تسديدة من كامافينجا.

وأجرى سكالوني تبديلين بمشاركة لاوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس بدلا من جوليان ألفاريز ودي بول.

وسدد لاورتارو الكرة من داخل منطقة الجزاء وشتتها أوباميكانو، وتابعها مونتيل بتسديدة قوية للغاية شتتها فاران لركلة ركنية.

وفي الدقيقة الأولى والوحيدة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أهدر لاوتارو انفرادا تاما بتسديدة بيسراه شتتها أوباميكانو لركلة ركنية لك تم احتسابها ركلة مرمى وانتهى الشوط الإضافي الأول.

وأخطأ لوريس في التصدي لتمريرة طولية لكنها ذهبت لرمية تماس.

وفي نهاية الهجمة أطلق ميسي تسديدة قوية للغاية شتتها لوريس ببراعة.

وفي الدقيقة 109 سدد لاوتارو مارتينيز الكرة وتصدى له لوريس وتابعها ميسي في الشباك، واحتسب الحكم هدفا، ولكن مساعده أعلن تسلل.

ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو والتسلل النصف الآلي تم تأكيد الهدف الثالث القاتل للأرجنتين.

وشارك إبراهيما كوناتي بدلا من فاران الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 113.

وفي الدقيقة 116 خرج أليكس ماك أليستر وشارك جيرمان بيتزيلا بدلا منه.

وبعد ثواني معدودة احتسب الحكم ركلة جزاء لفرنسا بعد تسديدة من مبابي ارتطمت بيد مونتيل ليحصل على إنذار.

وارتقى مبابي في الدقيقة 118 لتسديد الركلة مجددا وحولها بنجاح على يسار مارتينيز ليدرك التعادل مجددا لفرنسا.

وأصبح ذلك الهاتريك في النهائي لمبابي هو الثاني في التاريخ بعد الإنجليزي جيف هيورست ضد ألمانيا الغربية في نسخة 1966.

وكاد مبابي يسجل السوبر هاتريك بعدما أرسل عرضية كادت تسكن الشباك ولكنها مرت بجوار مرمى إيميليانو مارتينيز بقليل.

واحتسب الحكم البولندي ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع.

وشراك ديساسي بدلا من جول كوندي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الناحية الأخرى شارك باولو ديبالا بدلا من نيكولاس تاليافيكو.

وانفرد لاوتارو مارتينيز بالمرة لكن تم احتساب تسلل في النهاية.

وتألق إيميليانو مارتينيز وتصدى لانفراد محقق وتسديدة قوية من كولو مواني.

وارتدت الكرة بهجمة مرتدة سريعة للأرجنتين أنهاها لاوتارو برأسية سيئة للغاية ذهبت لخارج الملعب.

ومر مبابي من ثلاثة مدافعين من الأرجنتين وكاد يسدد قبل أن يشتت ديبالا الكرة لينتهي الشوطين الإضافيين ويتم اللجوء لركلات الترجيح.

البطل إيميليانو مارتينيز

وأصبحت هذه ثالث مرة نلجأ فيها في النهائي لركلات الترجيح بعد عامي 1994 و2006.

وأصبحت هذه الركلات السابعة في تاريخ الأرجنتين في كأس العالم وفازوا خمس مرات وخسروا مرة.

أما فرنسا فأصبحت هذه ركلات الترجيح الخامسة التي يخوضوها في كأس العالم وفازوا مرتين وخسروا مثلهما.

وفي الركلة الأولى حولها مبابي بنجاح في شباك مارتينيز.

ورد ميسي على مبابي بتسديده الركلة الأولى للأرجنتين بنجاح.

وتصدى إيميليانو مارتينيز للركلة الثانية بنجاح التي سددها كومان.

وسدد ديبالا الركلة الثانية للتانجو بنجاح ليعلن عن تقدم الأرجنتين في النتيجة.

وأهدر أوريلين تشواميني الركلة الثالثة لفرنسا بعدما حولها خارج المرمى.

وحول باريديس الركلة الثالثة بنجاح ليعلن عن تقدم الأرجنتين بثلاثة ركلات لركلة.

وسجل كولو مواني الركلة الرابعة لفرنسا بنجاح على أمل إهدار الأرجنتين لركلتها.

ودخل مونتيل لتسديد الركلة الرابعة للأرجنتين وحولها بنجاح في الشباك ليعلن فوز الأرجنتين بنتيجة 4-2 والتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.