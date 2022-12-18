ومن غيره؟ القفاز الذهبي.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم

فاز إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022.

وخرج مارتينيز بنظافة شباكه 3 مرات في 7 مباريات، أمام المكسيك وبولندا (2-0) في المجموعات وكرواتيا (3-0) في نصف النهائي.

كما تألق إيمليانو في ركلات الترجيح، أمام هولندا في ربع النهائي، وأمام فرنسا في نهائي المونديال.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا بعد التعادل 3-3، حيث انتصر بركلات الترجيح.

وباتت جائزة الحارس رسمية في كأس العالم، بعد أن بدأت باسم الحارس السوفييتي الأسطوري ليف ياشين في 1994، وتحولت إلى "القفاز الذهبي" اعتبارا من 2010.

وأصبح مارتينيز أول أرجنتيني يفوز بالجائزة في التاريخ.

وإليكم قائمة الفائزين بالقفاز الذهبي:

1994 - ميشيل برودوم (بلجيكا)

1998 - فابيان بارتيز (فرنسا)

2002 - أوليفر كان (ألمانيا)

2006 - جيانلويجي بوفون (إيطاليا)

2010 - إيكر كاسياس (إسبانيا)

2014 - مانويل نوير (ألمانيا)

2018 - تيبو كورتوا (بلجيكا)