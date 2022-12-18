سكالوني بعد الفوز بكأس العالم: أصبحت اليوم حرا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

عبر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن شعوره بالسعادة والفخر بعد التتويج بلقب كأس العالم.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على فرنسا في نهائي المونديال بركلات الترجيح 4-2. (طالع التفاصيل)

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

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وقال سكالوني عقب المباراة: "أنا فخور، أنا أقل حماسة اليوم من الأيام الأخرى ولكنني حر".

وأضاف "هذا الفريق يجعلني فخورا".

وتابع تصريحاته "أريد أن أقول للجمهور أن يستمتع لأن هذه لحظة تاريخية".

وأكمل "نحن معتادون على مثل هذه الأمور. عانينا اليوم كثيرا ولكن اللاعبون يستحقون البطولة".

وواصل باكيا "أعتقد إذا كان والدي موجودا كنت لأهدي له هذا الفوز وكذلك والدتي، علماني الكثير والأهم ألا أستسلم أبدا".

واختتم "أنا وأي مدرب نريد تقديم أفضل ما لدينا وكنت محظوظا بالنجاح في ذلك".

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