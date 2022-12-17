رئيس النصر: تغيير رقم ماشاريبوف من أجل رونالدو؟ الأهلي السبب

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

أنهى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، الجدل الدائر حول سحب القميص رقم "7" من جلال الدين مشاريبوف لاعب الفريق تمهيدا للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وظهر مشاريبوف يرتدي القميص رقم "77" في تدريبات النصر مع أثار الجدل حول إمكانية التعاقد مع رونالدو، خاصة بعد تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية حول توصل الطرفين إلى اتفاق.

وقال آل معمر عبر قناة "SSC TV" السعودية: "لا يتركون شيء حتى رقم لاعب في التمرين يتحدثون عنه. سألت إدارة الكرة عن الواقعة وجاء ردهم بأن اللاعب كان في طريقه للنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية وتم تخصيص القميص الخاص به "رقم 7" للاعب آخر ولكن الصفقة لم تتم في النهاية فحصل مشاريبوف على رقم جديد (77) وهذا ما أثار الجدل".

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وارتبط مشاريبوف بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قبل أن تتوقف الصفقة. (طالع التفاصيل)

وعن التعاقد مع كريستيانو رونالدو علق "التعاقد مع رونالدو؟ لدينا 3 مباريات في غاية الأهمية وسنحصل بعدها على تقرير من المدير الفني (رودي جارسيا). لن أستطيع التحدث عن رونالدو او غيره قبل الحصول انتهاء المباريات والحصول على هذا التقرير".

وعن الدخول في مفاوضات رسمية أو شفوية مع رونالدو أوضح "اللاعب كان مشغول بمنافسات كأس العالم خلال الفترة الماضية. أتوقع أنه لم يتحدث مع أحد".

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو وفقًا للصحيفة الإسبانية، قبل أن ينفى اللاعب ذلك. (طالع التفاصيل)

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

ويحتل النصر صدارة الترتيب في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة من 9 جولات.

ويشرف الفرنسي رودي جارسيا على تدريب النصر، ويلعب في صفوفه الكاميروني فينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا حارس مرمى منتخب كولومبيا، و الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع أوليمبيك مارسيليا السابق.

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