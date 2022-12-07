رونالدو ينفي انتقاله لـ النصر السعودي
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 00:22
كتب : FilGoal
نفى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ما يتردد عن انتقاله للنصر السعودي في الانتقالات الشتوية المقبلة.
كريستيانو رونالدو
النادي : لاعب حر
ونقل موقع "مايس فوتبول" البرتغالي تصريحا لرونالدو في منطقة الصحفيين حيث تواجد اللاعب البرتغالي عقب مواجهة سويسرا ردا على سؤال حول انتقاله للنصر وقال: "لا، هذا ليس حقيقيا".
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت قبل عدة أيام أن رونالدو بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الفريق السعودي.
وأصبح رونالدو لاعب حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين.
وتأهل منتخب البرتغال لربع نهائي كأس العالم 2022 بعد اكتساحه لسويسرا أمس الثلاثاء بستة أهداف لهدف في ملعب لوسيل.
وشارك رونالدو في المباراة كبديل في الشوط الثاني.
وضرب منتخب البرتغال موعدا مع المغرب السبت المقبل.
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