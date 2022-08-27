مصدر من النصر لـ في الجول: توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف مع الأهلي.. ولا يعاني من إصابات

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:29

كتب : محمد عبد العظيم

جلال الدين ماشاريبوف

توقفت بشكل مؤقت صفقة انتقال جلال الدين ماشاريبوف من النصر السعودي إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث مصدر من النصر السعودي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت قائلا: "ممثلو ماشاريبوف أبلغونا بأن الأهلي أوقف المفاوضات معهم خلال الساعات الماضية بالرغم من وجود اتفاق مسبق بين الناديين واللاعب ولكن حدث تراجع من الأهلي".

وواصل "ممثلو اللاعب قالوا إن الأهلي لم يغلق باب المفاوضات ومازالت فكرة إتمام الصفقة قائمة".

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وعما يثار حول معاناة اللاعب من إصابة وفشله في اجتياز الفحص الطبي قال: "اللاعب جاهز بدنيا ولا يعاني من أي إصابات حتى نقول إنه فشل في الكشف الطبي".

وأردف "كيف يعاني اللاعب من إصابة وهو شارك بشكل مستمر في الموسم الماضي وكذلك معسكر الإعداد معنا؟

نقوم بالكشف على لاعبينا بشكل مستمر".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "ننتظر أي جديد سواء من النادي الأهلي أو ممثلي اللاعب لحسم مستقبله قبل نهاية القيد في السعودية".

وينتهي القيد في السعودية بنهاية شهر أغسطس الجاري.

ماشاريبوف الأهلي النصر
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