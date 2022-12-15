أبو الرجال لـ في الجول: شاركت في 4 مباريات بـ كأس العالم 2022.. ولم أتلق اتصالا من كلاتنبرج

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 23:44

كتب : بسام أبو بكر

محمود أبو الرجال

كشف محمود أبو الرجال المشارك في كأس العالم 2022 أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام لم يتواصل معه.

وشارك أبو الرجال في 4 مباريات بكأس العالم 2022، وهو الممثل المصري الوحيد في المونديال القطري.

وقال أبو الرجال لـ FilGoal.com: "سعيد بالمشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مباراة قطر وهولندا تكتب الظهور الأول لـ محمود أبو الرجال محمود أبو الرجال يشارك في معسكر الإعداد لـ كأس العالم أبو الرجال: سأكون ضمن طاقم تحكيم بكاراي جاساما في كأس العالم أبو الرجال: لا يمكن التلاعب بخط التسلل في الفيديو.. وهذه أبرز المشاكل التي تواجه الحكام

وأضاف "شاركت في 4 مباريات، الأولى: هولندا وقطر كحكم مساعد (راية)، و3 مباريات كحكم فيديو مساعد هي تونس ضد الدنمارك والبرازيل ضد سويسرا واليابان ضد ألمانيا".

وواصل "لم أتلق اتصالا من كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام".

وأتم "تلقيت اتصالا مفاجئا من عصام عبد الفتاح وجمال الغندور (رئيسا لجنة الحكام السابقين)، وأشكرهم على مساندتهم ودعمهم لي".

ولا يتواجد أبو الرجال في أحد مباراتي المركز الثالث والرابع أو نهائي كأس العالم 2022، لتنتهي مشاركته المونديالية بشكل رسمي.

ويقود عبد الرحمن الجاسم مباراة المغرب وكرواتيا تحكيميا في لقاء تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

والبولندي سيمون مارشينياك لإدارة نهائي كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

محمود أبو الرجال قطر 2022 كأس العالم 2022
نرشح لكم
مدافع كرواتيا: ميسي لاعب مختلف عندما يلعب مع الأرجنتين.. والأخطاء جزء من كرة القدم ديشامب يطمئن جماهير فرنسا على حالة المصابين قبل نهائي كأس العالم تقرير: ماكرون يدعو بنزيمة لحضور نهائي كأس العالم 2022 أرقام كتبت وأخرى ستكتب.. حلم الجيل الفرنسي ضد رقصة ميسي الأخيرة نهاية الرحلة.. سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال طاقم تحكيم قطري لمباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022 أدار القمة من قبل.. الكشف عن حكم نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا حكيمي: قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع
أخر الأخبار
حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير ساعة | الكرة المصرية
أبو الرجال لـ في الجول: شاركت في 4 مباريات بـ كأس العالم 2022.. ولم أتلق اتصالا من كلاتنبرج ساعة | قطر 2022
الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة 2 ساعة | الكرة المصرية
نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف 2 ساعة | الكرة المصرية
أمين عمر يدير مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
مدافع كرواتيا: ميسي لاعب مختلف عندما يلعب مع الأرجنتين.. والأخطاء جزء من كرة القدم 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر