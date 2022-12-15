أبو الرجال لـ في الجول: شاركت في 4 مباريات بـ كأس العالم 2022.. ولم أتلق اتصالا من كلاتنبرج

كشف محمود أبو الرجال المشارك في كأس العالم 2022 أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام لم يتواصل معه.

وشارك أبو الرجال في 4 مباريات بكأس العالم 2022، وهو الممثل المصري الوحيد في المونديال القطري.

وقال أبو الرجال لـ FilGoal.com: "سعيد بالمشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم".

وأضاف "شاركت في 4 مباريات، الأولى: هولندا وقطر كحكم مساعد (راية)، و3 مباريات كحكم فيديو مساعد هي تونس ضد الدنمارك والبرازيل ضد سويسرا واليابان ضد ألمانيا".

وواصل "لم أتلق اتصالا من كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام".

وأتم "تلقيت اتصالا مفاجئا من عصام عبد الفتاح وجمال الغندور (رئيسا لجنة الحكام السابقين)، وأشكرهم على مساندتهم ودعمهم لي".

ولا يتواجد أبو الرجال في أحد مباراتي المركز الثالث والرابع أو نهائي كأس العالم 2022، لتنتهي مشاركته المونديالية بشكل رسمي.

ويقود عبد الرحمن الجاسم مباراة المغرب وكرواتيا تحكيميا في لقاء تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

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