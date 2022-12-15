أدار القمة من قبل.. الكشف عن حكم نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس رسميا اختيار الحكم سيمون مارشينياك لإدارة نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب الأرجنتين بمنافسه فرنسا يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

وأدار الحكم صاحب الـ41 عاما مباراتين خلال المونديال الجاري وللمصادفة فكل لقاء منهما كان لأحد طرفي النهائي المقبل.

وكانت المباراة الأولى لمارشينياك في المونديال القطري هي بين فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات وانتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف.

أما المباراة الثانية فكانت بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 وفاز بها التانجو بهدفين لهدف كذلك.

كما أدار الحكم البولندي مباراتين في كأس العالم 2018 وكانتا في دور المجموعات، وجمعت الأولى بين الأرجنتين وأيسلندا وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية فكانت بين ألمانيا وأيسلندا وفاز بها الماكينات بهدفين لهدف.

وإجمالا أدار الحكم البولندي مباراتين للأرجنتين السابق ذكرهما، والعدد ذاته لفرنسا إذ كانت الثانية في دوري الأمم الأوروبية أمام السويد وفاز بها الديوك بهدف دون رد.

وسبق لمارشينياك إدارة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عن موسم 2020-2021 والذي أقيم في شهر يوليو الماضي وفاز به الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

كما أدار مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في 2018 والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدفين.

وتولى مارشينياك مهمة تحكيم ثلاث مباريات في كأس العرب من بينهما المباراة الشهيرة بين قطر والجزائر في نصف النهائي والتي شهدت احتساب 21 دقيقة وقت بدل من الضائع.

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