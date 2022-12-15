أدار القمة من قبل.. الكشف عن حكم نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 19:28

كتب : رامي جمال

الحكم البولندي سيمون مارشينياك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس رسميا اختيار الحكم سيمون مارشينياك لإدارة نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب الأرجنتين بمنافسه فرنسا يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

وأدار الحكم صاحب الـ41 عاما مباراتين خلال المونديال الجاري وللمصادفة فكل لقاء منهما كان لأحد طرفي النهائي المقبل.

أخبار متعلقة:
المزيد من التأكيدات.. ريكورد: سانتوس يرحل عن البرتغال.. ومورينيو الهدف الأول حكيمي: قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا

وكانت المباراة الأولى لمارشينياك في المونديال القطري هي بين فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات وانتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف.

أما المباراة الثانية فكانت بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 وفاز بها التانجو بهدفين لهدف كذلك.

كما أدار الحكم البولندي مباراتين في كأس العالم 2018 وكانتا في دور المجموعات، وجمعت الأولى بين الأرجنتين وأيسلندا وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية فكانت بين ألمانيا وأيسلندا وفاز بها الماكينات بهدفين لهدف.

وإجمالا أدار الحكم البولندي مباراتين للأرجنتين السابق ذكرهما، والعدد ذاته لفرنسا إذ كانت الثانية في دوري الأمم الأوروبية أمام السويد وفاز بها الديوك بهدف دون رد.

وسبق لمارشينياك إدارة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عن موسم 2020-2021 والذي أقيم في شهر يوليو الماضي وفاز به الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

كما أدار مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في 2018 والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدفين.

وتولى مارشينياك مهمة تحكيم ثلاث مباريات في كأس العرب من بينهما المباراة الشهيرة بين قطر والجزائر في نصف النهائي والتي شهدت احتساب 21 دقيقة وقت بدل من الضائع.

الأرجنتين فرنسا سيمون مارشينياك كأس العالم
نرشح لكم
نهاية الرحلة.. سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال طاقم تحكيم قطري لمباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022 حكيمي: قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا النصيري: نشعر بإحباط شديد.. التوفيق لم يقف بجانبنا أمام فرنسا زياش يتحدث بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم ويجز يطرح أغنية "عز العرب" قبل نهائي كأس العالم رينار: لا توجد كلمات تصف أداء المغرب في كأس العالم
أخر الأخبار
جولة العودة المكتملة.. المقاولون العرب يقلب تأخره لفوز أمام إنبي 18 دقيقة | الكرة المصرية
لا ريبوبليكا: توتنام يحارب ليفربول وأتليتكو على ضم أمرابط 41 دقيقة | ميركاتو
نهاية الرحلة.. سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف سبب غياب مصطفى شلبي وسيف جعفر وعبد الله جمعة عن لقاء البنك الأهلي 57 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك – عودة الجزيري وعمر جابر.. وغياب مصطفى شلبي ضد البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
One Finance ترعى نهائي الدوري المصري للهواة ساعة | الكرة المصرية
طاقم تحكيم قطري لمباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
مران الأهلي – تدريبات بدنية.. واجتماع للجهاز الفني استعدادا للقاء فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر